Spagna femminile campione del mondo: il bacio del presidente scatena le polemiche

Nella premiazione della Spagna, ha fatto il giro del mondo il video del bacio del presidente della RFEF Rubiales alla giocatrice Hermoso: la reazione delle ministre

La Spagna femminile ha conquistato il suo primo storico Mondiale di calcio. Nella competizione appena conclusa in Nuova Zelanda, le ragazze di Jorge Vilda hanno trionfato in finale contro l’Inghilterra per 1-0 grazie al gol vittoria nel primo tempo di Olga Carmona.

Una gioia incontenibile, anche sui media iberici che hanno celebrato tutti in prima pagina l’impresa delle Furie Rosse. Ma ad attirare e monopolizzare l’attenzione mediatica è stato un altro episodio come quello del bacio tra la giocatrice Jenni Hermoso e il presidente della federcalcio spagnola Luis Rubiales. Durante la premiazione, infatti, nella tradizionale sfilata per raccogliere la medaglia e i complimenti delle istituzioni (Infantino, la regina Letizia e l’infanta Sofia) il numero uno della RFEF ha abbracciato calorosamente la Hermoso. Non solo, perché con le mani le ha preso il volto e in uno slancio le ha appunto dato un bacio sulle labbra. Lasciando di stucco spettatori e ovviamente la stessa Hermoso. “È stato un gesto reciproco del tutto spontaneo per l’immensa gioia che deriva dalla vittoria di un Mondiale. Io e il presidente abbiamo un ottimo rapporto, il suo comportamento con tutti noi è stato da 10 ed è stato un naturale gesto di affetto e gratitudine”, ha detto la centrocampista nelle dichiarazioni fornite dalla federcalcio spagnola.

Spagna femminile, bacio del presidente a Hermoso: il disdegno delle ministre

Ma ovviamente su social e i vari organi di stampa l’episodio ha fatto discutere tantissimo, giudicato da tanti un semplice slancio di affetto e segnale di grande coinvolgimento emotivo, ma da moltissimi come un gesto totalmente inappropriato e senza consenso. “Eh, però non mi è piaciuto”, ha detto sorridendo poi la Hermoso in una diretta Instagram negli spogliatoi durante i festeggiamenti. E proprio in quei momenti è entrato Rubiales annunciando il premio per le giocatrici: un viaggio a Ibiza dove si sarebbe celebrato il “matrimonio tra Jenni Hermoso e Luis Rubiales”. Un modo per sdrammatizzare, ma che non ha fatto particolarmente breccia nello spogliatoio. Anzi.

“Non si dovrebbe speculare su un gesto di amicizia e gratitudine, abbiamo vinto una Coppa del Mondo e non devieremo da ciò che è importante”, ha detto poi ancora la Hermoso ha provato a gettare acqua sul fuoco. Anche lo stesso Rubiales ha commentato l’episodio: “Quando due persone hanno una piccola dimostrazione di affetto, non gli importa di queste idiozie”, ha detto Rubiales a ‘Marca’. In Spagna però la vicenda ha scatenato le reazioni anche di tante donne in politica: “Non diamo per scontato che dare un bacio senza consenso sia qualcosa che ‘succede’. È una forma di violenza sessuale che le donne subiscono quotidianamente e che non possiamo normalizzare. È compito dell’intera società. Il consenso al centro. Solo sì è sì“, dice il ministro dell’Uguaglianza Irene Montero.

Poi anche il ministro dei Diritti Sociali Ione Belarra: “Quello che abbiamo pensato tutti: se lo fanno con tutta la Spagna a guardare, cosa faranno in privato? La violenza sessuale contro le donne deve finire. Un abbraccio alle nostre campionesse!” E ancora la deputata di Podemos Martina Velarde: “Quanti Rubiales abbiamo dovuto sopportare nella nostra vita, quante connivenze abbiamo già subito da compagni e uomini che li incoraggiano e li difendono. Disgusto.”