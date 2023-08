Probabili formazioni Bologna-Milan: Pioli non cambia e punta su Pulisic

Le probabili formazioni di Bologna-Milan, match valevole per la prima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Pioli e Thiago Motta

La prima giornata di Serie A va in archivio con Bologna-Milan. Al Dall’Ara la squadra di Stefano Pioli è pronta a sfidare quella di Thiago Motta.

I rossoneri sono stati i protagonisti dell’estate con ben otto acquisti, con il nono, Marco Pellegrino, pronto ad arrivare in serata a Milano. Dei tanti volti nuovi, però, solo in tre partiranno dal primo minuto. Pioli rimane coerente con quanto visto durante le amichevoli estive e si affida a quei calciatori che si sono aggregati alla squadra per prima.

Così a centrocampo ci sarà spazio per Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, che saranno le mezzali del centrocampo, con Rade Krunic al centro. La novità è legata, dunque, anche al modulo con il Milan che si schiererà con il 4-3-3. In avanti non si toccano Rafael Leao, con il dieci alle spalle, e Olivier Giroud. A completare il tridente, ecco Cristian Pulisic, il terzo e ultimo volto nuovo dell’estate. Partiranno dalla panchina, invece, sia Samuel Chukwueze che Noah Okafor, pronti a dare una mano alla squadra a partita in corso. Dietro non si cambia e davanti a Mike Maignan ci saranno Theo Hernandez, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Davide Calabria. Il capitano, recuperato, si riprende il posto, mandando in panchina Pierre Kalulu.

Thiago Motta, senza Arnautovic, trasferitosi all’Inter, è pronto ad affidarsi in avanti a a Zirkzee. Le certezze sono rappresentate da Skorupksi tra i pali e dalla difesa a quattro formata da Posch a destra, Lucumi e Beukema al centro e dl giovane Corazza sulla corsia mancina. A centrocampo non si toccano capitan Dominguez, Moro e Ferguson. Il tridente offensivo sarà poi completato da Aebischer e Ndoye.

Le formazioni di Bologna-Milan

Ecco le formazioni di Bologna-Milan:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Dominguez, Moro; Aebischer, Zirkzee, Ndoye. Allenatore: Thiago Motta

Indisponibili: Soumaoro, Barrow

Squalificati:

Diffidati:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli

Indisponibili: Bennacer

Squalificati: Musah

Diffidati:

Serie A, Bologna-Milan: dove vederla in tv

La partita Bologna-Milan, in programma lunedì 21 agosto alle 20.45 allo stadio Dall’Ara, sarà trasmessa in diretta su Dazn. Per seguire il match in streaming basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l’app sui vari dispositivi compatibili.

Il calendario di Bologna e Milan

Inizio non certo in discesa per il Bologna, che dopo il Milan farà visita alla Juventus di Massimiliano Allegri, domenica prossima alle ore 18.30. Sabato 2 settembre, invece, la squadra di Thiago Motta ospiterà il Cagliari di Ranieri.

Prima della sosta, il Milan, invece, sarà chiamato a giocare prima a San Siro contro il Torino, sabato alle ore 20.45, poi contro la Roma, all’Olimpico, venerdì 1 settembre, sempre in serata.