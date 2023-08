Offerta lampo della Juve: nuovo centrocampista per Allegri

Il club bianconero ha intenzione di rinforzare la propria mediana con un colpo di prospettiva

E’ iniziata con una prestazione di alto livello la nuova stagione della Juventus. Il successo della formazione bianconera nella trasferta di Udine ha anticipato le serie intenzioni della formazione di Massimiliano Allegri, indicata come una delle principali indiziate per la lotta allo scudetto.

Se da una parta l’assenza dalle coppe europee potrebbe per certi versi favorire sul lungo periodo il rendimento della Juventus rispetto alle avversarie, dall’altra va comunque riconosciuta la forza di un gruppo che sin dalla prima giornata di campionato ha deciso di mostrare un’incredibile voglia di riscatto. Le ultime due stagioni non sono infatti andate come i tifosi speravano, tra risultati deludenti e prestazioni che non hanno quasi mai evidenziato una crescita del progetto.

Nonostante gli ottimi progressi espressi alla prima uscita nella nuova Seria A, la Juve non sembra avere intenzioni di stoppare le entrate sul mercato. Dalla Francia, ad esempio, nelle scorse ore è circolata un’indiscrezione che riguarda proprio i bianconeri, sulle orme di un giovane talento cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint Germain. Stiamo parlando di Abdoulaye Kamara, centrocampista classe 2004 sul quale il ds Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi.

Calciomercato Juve, offerta al Borussia Dortmund per Kamara

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, la Juve avrebbe già presentato un’offerta al Borussia Dortmund per la cessione del cartellino del calciatore.

Per quanto riguarda la formula dell’operazione, si tratta di un prestito con diritto di riscatto facilmente raggiungibile a 4 milioni di euro. Da convincere il club tedesco, che nel luglio 2021 era riuscito a strappare il centrocampista proprio al Paris Saint Germain a costo zero. Kamara viene infatti considerato come un talento di grande prospettiva, dopo essere stato un grande trascinatore della seconda squadra del Dortmund nella passata stagione in terza divisione tedesca e in Youth League. I due club stanno comunque trattando con l’obiettivo di trovare un’intesa, anche alla luce della scadenza del contratto del calciatore con il Borussia Dortmund fissata nel giugno 2025.