L’hanno perso tre mesi fa ma sta per tornare: non ha nemmeno un numero di maglia

Un giocatore senza numero; situazione assurda quella che sta vivendo un possibile protagonista di questa stagione di Serie A

Il mercato si sta avviando verso la conclusione e, la prima giornata di campionato, ha mostrato come le varie squadre abbiano bisogno di essere completate se vogliono lottare per i rispettivi obiettivi. Giocare con il mercato aperto non è mai semplice ma da, qui al gong finale, servirà lo sforzo da parte di tutte le dirigenze con colpi di mercato in grado di migliorare la qualità delle proprie rose.

Una delle squadre che deve operare in questa finestra di mercato è, senza ombra di dubbio, il Torino; Juric, dopo il buon campionato fatto nella passata stagione, vuole alzare ulteriormente l’asticella ed essere grande protagonista con i suoi ragazzi. Difficile fare, ad oggi, una previsione su dove possano arrivare i granata ma con i giusti innesti questa squadra è sicuramente in grado di dare fastidio per un posto nella prossima Conference League.

Juric, però, ha bisogno di rinforzi specialmente sulla trequarti dove serve un giocatore capace di creare la superiorità numerica e andare a mettere in difficoltà le difese avversarie. Negli ultimi giorni si sta parlando di Correa, attaccante dell’Inter ma che i nerazzurri potrebbero far partire in questa fase finale di mercato.

Dal punto di vista economico non è una trattativa semplice ma il classe 1994, alla corte di Juric, potrebbe avere un posto da titolare a la possibilità di mostrare, con continuità, le sue qualità. Non solo Correa; il Torino potrebbe decidere di virare su un giocatore che sta vivendo una situazione decisamente paradossale.

Calciomercato Torino, torna Miranchuk dall’Atalanta?

La situazione paradossale la sta vivendo Miranchuk, trequartista in forza all’Atalanta ma fuori dal progetto di Gasperini; il tecnico, infatti, non lo considera centrale a tal punto che il giocatore non ha neanche un numero di maglia. Situazione che fa capire, in maniera piuttosto netta, come per il classe 1995 non ci sia spazio nel club bergamasco.

Il Torino potrebbe risolvere il problema di Miranchuk; il giocatore, in prestito ai granata nella scorsa stagione, potrebbe tornare alla corte di Juric in questi ultimi giorni di mercato. Operazione che sarebbe approvato dal tecnico a cui il ragazzo piace molto; il fantasista, nel sistema di gioco dei granata, si sposerebbe alla perfezione e potrebbe mettere a disposizione le sue qualità al servizio degli attaccanti. Occhio, dunque, a questi ultimi giorni perché il Torino vuole mettere a segno un colpo importante e Miranchuk è il profilo ideale per alzare la qualità della rosa granata.