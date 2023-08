Le otto frasi più belle di Ronaldo: “Il giocatore più forte di tutti i tempi è…”

Uno dei migliori interpreti del calcio; Ronaldo era capace di abbinare una straordinaria forza fisica alle incredibili qualità tecniche

Da anni parliamo, anche giustamente, di Cristiano Ronaldo e Messi; il primo ha una straordinaria potenza fisica ed è la perfezione fatta calciatore mentre l’argentino è dotato da una qualità tecnica decisamente superiore alla media.

In passato abbiamo avuto un giocatore che univa le caratteristiche di Cristiano Ronaldo e di Messi; stiamo parlando di Luís Nazario de Lima, meglio conosciuto come Ronaldo. Brasiliano capace di far innamorare tutti gli appassionati di calcio per le sue straordinarie qualità. Vederlo in campo era uno spettacolo per gli occhi e averlo in squadra significava avere un vantaggio significativo rispetto agli avversari.

Ronaldo, infatti, era capace di cambiare l’esito della partita da un momento all’altro; il suo unico, grande, problema sono sempre stati gli infortuni che non gli hanno permesso di essere ancora più decisivo di quanto non sia stato. “Il Ronaldo più forte e decisivo è stato quello del mondiale 2002“. In quell’anno, infatti, il Brasile vinse il Mondiale e venne trascinato da quel brasiliano capace di realizzare una doppietta in finale contro la Germania.

Sempre in relazione al mondo calcistico brasiliano, Ronaldo rilasciò importanti dichiarazioni su Neymar e Thiago Silva. “Passera alla storia come uno dei migliori del Brasile“; attestato di stima importante nei confronti dell’ex attaccante del Barcellona che, forse, avrebbe potuto fare molto di più nella sua carriera ma, anche lui, è stato bloccato da diversi problemi fisici. Le qualità di Neymar, però, sono indiscutibili.

Per quanto concerne il difensore, invece, disse “E’ già fortissimo, può diventare il nuovo Milan“. Una frase detta da Ronaldo nei confronti di Thiago Silva, ex difensore dei rossoneri e che ha scritto pagine di storie importanti nel mondo del calcio. Centrale forte fisicamente, abile nell’anticipo e nelle letture difensive. Anche per lui, l’attaccante brasiliano ha rilasciato dichiarazioni importanti.

Le frasi più belle di Ronaldo: da Moratti ad Eto’o fino al migliore con cui ha lavorato

Tra le esperienze calcistiche di Ronaldo non possiamo non menzionare quella vissuta con la maglia dell’Inter; in nerazzurro ha fatto vedere grandissime qualità facendo innamorare i propri tifosi. Il brasiliano parlò benissimo di Massimo Moratti “Il presidente è una delle persone importanti della mia vita“; una frase che testimonia l’incredibile rapporto che si era instaurato tra il patron nerazzurro e l’attaccante brasiliano.

In Italia ha vissuto sfide molto importanti soprattutto contro la Juventus e, da questo punto di vista, non possiamo non ricordare la partita che ancora oggi viene ricordata e che vide protagonista Ronaldo e Iuliano con l’attaccante fermato in area dal difensore bianconero. “Mi mancano le sfide con la Juventus” quanto detto dal brasiliano; frase che fa capire quanto il derby d’Italia (con tutta l’atmosfera che fa da contorno al match) sia un match capace di entrare dentro ai giocatori.

L’Inter, dunque, è stata una tra le esperienze migliori nella carriera di Ronaldo; il brasiliano ha espresso, in passato, un parere ben preciso su Eto’o. “Nessuno ha vinto come Eto’o, nessuno sa vincere le partite che contano come Eto’o“. L’ex attaccante nerazzurro è stato uno dei grandi protagonisti nel 2010, anno magico per l’Inter capace di vincere campionato, Coppa Italia e Champions League.

Ronaldo, nel corso della sua carriera, ha lavorato con diverse persone. “Il meglio con cui abbia mai lavorato in vita mia: Mario Jorge Lobo Zangallo“. Attestato di stima molto importante per un ex tecnico che ha allenato diverse squadre. Non sono mancate belle parole anche per Leonardo “È una persona semplice e ha una carta vincente: un fuoriclasse dei rapporti umani“. L’ex attaccante brasiliano ha scritto la storia del calcio ed è praticamente impossibile da dimenticare.