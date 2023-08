Lascia la Juve e rimane in Serie A: deciso l’addio di un big

Il club bianconero non ha ancora piazzato in uscita gli esuberi della rosa di Massimiliano Allegri

E’ iniziata col piede giusto la nuova stagione della Juventus in campionato. Nonostante gli ampi margini di crescita dinnanzi alla formazione bianconera, il primo impatto ufficiale ha lasciato un buon sapore in bocca ai tifosi juventini, esaltati dalla prestazione convincente che ha portato al successo contro l’Udinese.

Dopo essere stati oscurati per settimane dalle voci ingombranti su Romelu Lukaku, accostato a lungo alla Juventus, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa hanno subito ottenuto la loro rivincita, dimostrando di poter reggere insieme il peso dell’attacco bianconero. Premiata dunque anche la fiducia riposta da parte dei tifosi che non hanno mai dubitato anche nei momenti più critici, schierandosi apertamente contro il possibile arrivo del centravanti belga.

In attesa di scoprire quali saranno le ultimissime mosse della dirigenza bianconera a pochi giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato estivo, a scuotere la Continassa potrebbe essere in realtà un’importante cessione. Sono diversi i calciatori individuati dal club con cui poter far cassa, ancora oggi presenti nell’organico di Massimiliano Allegri. Per questa ragione, nel sondaggio lanciato sui social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti di votare un esubero bianconero che vorrebbero nella loro squadra.

Calciomercato Juve, scelta la cessione di Kostic

Tra i calciatori indicati nel sondaggio su Twitter, il più cliccato da parte dei tifosi con il 39,3% dei voti è stato Filip Kostic.

La prestazione di grande personalità messa in campo da Cambiaso nel match contro l’Udinese, ha confermato la crescita dell’esterno italiano allontanando ulteriormente il calciatore serbo da Torino. Arrivato la scorsa estate, l’ex laterale dell’Eintracht Francoforte potrebbe dunque rifare le valigie.

Tornando al sondaggio, invece, alla spalle di Kostic il calciatore della Juve più richiesto è risultato essere Moise Kean. L’attaccante, rimasto fuori dai convocati di Udine per un infortunio, è stato scelto dal 24,7% dei nostri utenti, davanti sia a Matias Soulé con il 19,1% che a Weston McKennie ultimo con il 16,9%.