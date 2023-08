La rinascita di Stefan de Vrij: ora Inzaghi ha una nuova certezza

La buonissima prestazione di Stefan de Vrij contro il Monza ha portato ottime sensazioni in casa Inter e per Simone Inzaghi, tecnico della Beneamata alla sua terza stagione sulla panchina nerazzurra

La linea difensiva dell’Inter dello scorso anno è diventata in qualche modo iconica e irripetibile per i risultati raggiunti e per i singoli momenti dei calciatori coinvolti. Onana, estremo difensore, ad esempio in questa sessione di calciomercato è approdato al Manchester United e al suo posto è arrivato Yann Sommer, portiere decisamente differente dall’estroso giocatore del Camerun.

Sulla linea dei tre a difenderlo, al termine della scorsa annata svettavano Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Il secondo, confermato dall’Inter e riscattato dalla Lazio di Claudio Lotito, ha accusato un piccolo fastidio fisico che lo ha tenuto lontano dal campo in occasione dell’esordio in Serie A contro il Monza. Al suo posto è toccato a Stefan de Vrij. Il giocatore olandese, che ha rinnovato qualche mese fa il suo contratto con l’Inter, deve riscattare un paio di annate fatte di poche luci e molte ombre e ha iniziato a farlo al meglio nella prima giornata di campionato contro la squadra brianzola guidata da Raffaele Palladino.

De Vrij in crescita è un’arma fondamentale per Inzaghi

In attesa dell’arrivo a Milano di Benjamin Pavard, che sarà molto importante per raccogliere l’eredità pesante di Skriniar e liberare Darmian in più ruoli all’interno del campo, l’Inter può contare su uno Stefan de Vrij che sembra davvero rinato. Il difensore centrale olandese è infatti pronto a lanciare la sfida a Acerbi nella contesa di un posto da titolarissimo al centro della difesa a tre di Simone Inzaghi.

Il giocatore ex Lazio ormai è uno dei difensori più esperti della rosa e lo ha dimostrato anche contro il Monza mettendo in mostra una gara in totale sicurezza e di assoluta affidabilità, una ‘novità’ se ripercorriamo le gare di qualche mese fa.