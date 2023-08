Federica Nargi, estate bollente senza fine: il bikini che sconvolge

Federica Nargi si conferma una delle regine incontrastate dell’estate sul web, ennesimo scatto micidiale in bikini

Un nome, una garanzia: Federica Nargi mette in mostra sempre bellezza, classe e sensualità da urlo. La ex velina di Striscia la Notizia nel corso degli anni ci ha abituato decisamente bene e sta mantenendo eccome le premesse in una estate che come al solito la vede tra i volti femminili più cliccati in assoluto.

La showgirl romana è da tempo una delle principali icone di fascino, tra le preferite del pubblico sia maschile, per la sua avvenenza, che femminile, per il suo stile. Inutile dire che sui social è una celebrità assoluta, con un seguito che su Instagram supera largamente i 4 milioni di followers e non accenna a diminuire, anzi.

La 33enne ha proposto in questo periodo scatti su scatti a dir poco da capogiro, tra post pubblicitari da testimonial e immagini delle sue vacanze. Minimo comune denominatore, le sue pose in costume, leggendarie e capaci di infiammare in un attimo la passione e la fantasia degli ammiratori. La silhouette sinuosa e seducente di Federica non passa mai inosservata.

Federica Nargi, anche dall’altra parte del mondo ci fa sognare: la scollatura in costume buca lo schermo

Dopo le vacanze in Sicilia e quelle a Formentera, un altro viaggio speciale per la famiglia Matri-Nargi. L’ex attaccante e la sua compagna, insieme alle figlie, sono in questi giorni in Thailandia, dove hanno festeggiato anche il 39esimo compleanno del commentatore televisivo. Federica ha toccato il cuore di tutti con una dedica dolcissima al suo amato, ma continua anche a scatenare gli applausi dei fan per l’ennesimo primo piano in bikini, di quelli che non si dimenticano.

Rilassandosi all’ombra sotto le palme, Federica sfodera una forma fisica perfetta, un sorriso radioso che conquista e attira commenti e like come non mai grazie a una scollatura eclatante. Il bikini aderente è una favola, la reazione della platea in termini di interazioni è entusiasta, ma la cosa ormai non stupisce più. Applausi a scena aperta, pienamente meritati.