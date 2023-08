DIRETTA Serie A, Torino-Cagliari 0-0: Vojvoda, fuori LIVE

La prima giornata di Serie A prosegue con Torino-Cagliari: Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale

Torino-Cagliari è il match che apre il lunedì di Serie A: la prima giornata di campionato si completa con la sfida tra Juric e Ranieri, prima del monday night che vedrà impegnati Bologna e Milan.

Una sfida che vedrà affrontare due squadre non ancora complete con due allenatori che attendono ancora rinforzi per poter raggiungere gli obiettivi fissati dai club. Juric si affida per l’attacco a Sanabria e presenta come novità principale Bellanova, arrivato proprio dal Cagliari.

Ranieri, dall’altro lato, ha riportato i sardi in Serie A ma tra infortuni e trattative non ancora chiuse, fa di necessità virtù, soprattutto in avanti dove Pavoletti partirà dalla panchina. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida del ‘Grande Torino’.

Torino-Cagliari, formazioni UFFICIALI e dove vederla in diretta tv

Torino-Cagliari inizierà alle ore 18.30 e sarà trasmessa in diretta sia da DAZN che da SKY.

Formazioni ufficiali Torino-Cagliari:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Karamoh, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.

Cagliari (3-4-2-1): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Sulemana, Makoumbou, Azzi; Nandez, Oristanio; Luvumbo. Allenatore: Ranieri.

Classifica Serie A: Fiorentina 3, Juventus 3, Napoli 3, Atalanta 3, Inter 3, Verona 3, Lecce 3; Roma 1, Salernitana 1; Bologna 0, Cagliari 0, Milan 0, Torino 0, Empoli 0, Lazio 0, Frosinone 0, Monza 0, Sassuolo 0, Genoa 0, Udinese 0