Bomba dalla Spagna: nuovo contatto tra Lukaku e il Real!

Il Real Madrid ha bisogno di un centravanti; nuovo contatto con Lukaku. Il belga non ha ancora trovato una sistemazione definitiva

Una vera e propria telenovela; non esiste altro termine per descrivere la situazione di Lukaku in questa sessione estiva di mercato. Il centravanti belga, questo è il paradosso, sembrava ad un passo dal tornare all’Inter dopo una stagione vissuta tra alti e bassi; il club nerazzurro, grazie alla cessione di Onana, era pronta ad accontentare le richieste del Chelsea per riportare il centravanti alla corte di Inzaghi.

L’inserimento improvviso della Juventus ha cambiato le carte in tavola con l’Inter a non aver gradito questo comportamento; il club nerazzurro ha chiuso le porte al centravanti belga che, al momento, non ha ancora definito il suo futuro. I bianconeri, infatti, per arrivare a Lukaku devono prima cedere Vlahovic ma la valutazione è decisamente alta e non sono ancora arrivare offerte convincenti per far vacillare la Juventus.

Resta sempre viva la pista araba ma Lukaku non sembra convinto di lasciare l’Europa; il Chelsea non lo considera centrale nel proprio progetto e a complicare ulteriormente la situazione il mancato scambio tra il belga e Vlahovic. Situazione, dunque, delicata per un centravanti di assoluto livello; lo stallo può essere sbloccato dal Real Madrid.

Real Madrid, serve un centravanti: contatto per Lukaku

Estate non semplice per il Real Madrid che, dopo l’addio di Benzema, ha dovuto far fronte ai brutti infortuni capitati a Courtois e Militao, due giocatori fondamentali per il sistema di gioco di Ancelotti. In avanti il sogno si chiama Mbappé ma il fuoriclasse francese è stato recentemente reintegrato nella rosa del PSG e un suo arrivo a Madrid sembra molto complicato.

Secondo quanto riportato da elgoldigital, il Real Madrid sta pensando a Lukaku per andare a completare il proprio reparto offensivo e avere il centravanti che possa trascinare la squadra nel corso di una stagione decisamente intensa e con numerosi impegni. L’operazione potrebbe chiudersi in prestito con il Real che, in questo modo, non dovrebbe spendere una cifra troppo elevata.

Il possibile arrivo di Lukaku al Real Madrid metterebbe la parola fine alla telenovela sul centravanti belga; il trasferimento avrebbe conseguenze anche su Vlahovic con il serbo che, a questo punto, resterebbe alla Juventus. E’ molto difficile immaginare la cessione dell’ex Fiorentina a pochi giorni dalla fine del mercato e con i bianconeri che, a quel punto, sarebbero obbligati a trovare un sostituto da regalare ad Allegri.