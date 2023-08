Spinazzola sostituito, la reazione dell’Olimpico è chiara

Durante il secondo tempo di Roma-Salernitana arrivano i fischi per Spinazzola: contestazione al momento della sostituzione

Doppio Candreva contro doppio Belotti. Roma-Salernitana è la gara delle doppiette. Il ‘Gallo’ ritrova il gol in campionato e ne approfitta per farne due dopo un anno di digiuno. In mezzo però ci sono le due reti di Candreva per il 2-2.

Un risultato che non può soddisfare un Olimpico ancora una volta sold-out con i tifosi giallorossi che hanno spinto la squadra alla ricerca del pareggio dopo l’uno-due campano. Grande incitamento, ma anche qualche fischio come quello che è piovuto su Leonardo Spinazzola al momento del cambio.

Al 65′, con il punteggio ancora sul 2-1, Mourinho decide per un quadruplo cambio e tira fuori anche l’esterno sinistro, per fare spazio a Zalewski. L’uscita dal terreno di gioco del 30enne di Foligno è accompagnata dai fischi dell’Olimpico, complice anche una prestazione sottotono soprattutto nel secondo tempo. Pochi secondi prima del cambio un brutto cross che ha infastidito i tifosi. Al contrario, ci sono stati applausi per Bove, autore di un’ora di gioco molto positiva: al posto del giovane centrocampista è entrato il nuovo acquisto Renato Sanches.