Pagelle e tabellino Udinese-Juventus (0-3): Chiesa è una furia, disastro Zarraga

Pagelle, voti e tabellino di Udinese-Juventus, match valido per la prima giornata del campionato di Serie A. In rete Chiesa, Vlahovic e Rabiot per la squadra di Allegri

Juventus sul velluto all’esordio stagionale in campionato sul campo dell’Udinese. Tutto facile in terra friulana per gli uomini di Allegri, con Federico Chiesa sugli scudi per la ‘Vecchia Signora’.

Parte fortissimo la Juve e dopo appena due minuti trova il vantaggio grazie alla zampata del numero 7, servito dal compagno di reparto Vlahovic. Sciagurato l’errore nell’occasione di Zarraga che avvia la ripartenza vincente degli ospiti. Al 20′ è invece il serbo a trasformare con fredezza un rigore, concesso per un fallo di mano in area di Ebosele sul cross di Alex Sandro. Prima dell’intervallo è invece l’incornata di Rabiot (servito dall’ottimo Cambiaso e con l’uscita a vuoto di Silvestri) a mettere in cassaforte il risultato per la Juventus. Nella ripresa pura gestione per la formazione di Allegri, con l’ingresso in campo di Samardzic che dà vivacità all’Udinese senza però cambiare le sorti della contesa.

UDINESE

Silvestri 4,5

Kabasele 5

Bijol 5

Perez 5,5

Ebosele 4,5 (57′ Joao Ferreira 5,5)

Zarraga 4 (46′ Samardzic 6)

Walace 5

Lovric 5,5

Kamara 5,5 (46′ Zemura 5,5)

Thauvin 5,5 (66′ Success 5,5)

Beto 5 (76′ Lucca SV)

All. Sottil 4,5

TOP UDINESE: Samardzic 6 – Anche senza fare cose trascendentali, l’Udinese ritrova ordine e imprevedibilità l’ingresso in campo del serbo. Da capire adesso se verrà tolto definitivamente dal mercato o alla fine sarà comunque addio dopo il mancato passaggio all’Inter.

FLOP UDINESE: Zarraga 4 – Spiana la strada alla Juventus con l’erroraccio che porta al vantaggio di Chiesa dopo appena due minuti. Serata disastrosa per lo spagnolo.

JUVENTUS

Szczesny 6

Danilo 6,5

Bremer 6,5

Alex Sandro 6,5

Weah 6 (46′ McKennie 6)

Miretti 6 (46′ Fagioli 6)

Locatelli 6,5

Rabiot 7

Cambiaso 7 (70′ Iling-Junior 6)

Chiesa 7,5 (77′ Milik SV)

Vlahovic 7 (85′ Yildiz)

All. Allegri 7

TOP JUVENTUS: Chiesa 7,5 – Ha un’altra gamba rispetto alla scorsa stagione e Allegri aveva avvertito tutti alla vigilia. Spacca subito la contesa ed esulta in maniera rabbiosa. Ritrova la connessione con il ‘gemello’ Vlahovic e torna a fare la differenza come tutti si aspettano.

FLOP JUVENTUS: Miretti 6 – Verticalizza e si butta dentro alle spalle della coppia Chiesa-Vlahovic. Non demerita, però (come al solito) gli mancano scaltrezza e lucidità nelle zone che contano.

Arbitro Rapuano 6

TABELLINO

UDINESE-JUVENTUS 0-3

2′ Chiesa; 20′ Vlahovic; 48′ Rabiot

Udinese (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele (57′ Joao Ferreira), Zarraga (46′ Samardzic), Walace, Lovric, Kamara (46′ Zemura); Thauvin (66′ Success), Beto (75′ Lucca). A disposizione: Piana, Malusà, Guessand, Quina, Abankwah, Aké, Semedo, Camara, Pejicic, Nwachukwu. Allenatore: Sottil

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah (46′ McKennie), Miretti (46′ Fagioli), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (70′ Iling-Junior); Vlahovic (85′ Yildiz), Chiesa (77′ Milik). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Gatti, Pogba, Kostic, Huijsen, Rugani, Soulè, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri

Arbitro: Rapuano (sez. Rimini)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Alex Sandro (J), Kabasele (U), Danilo (J), Locatelli (J)

Espulsi: –

Note: recupero 5′ e 5′