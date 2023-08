PAGELLE E TABELLINO ROMA-SALERNITANA 2-2: Cristante in ritardo, finalmente Belotti

Pagelle e tabellino di Roma-Salernitana, match valido per la 1a giornata del campionato di Serie A 2023/24

ROMA

Rui Patricio 6: non può assolutamente nulla sulle due perle di Candreva.

Mancini 5,5: si sgancia diverse volte come gli capita spesso in avanti, calcia da fuori e spreca a porta vuota il raddoppio. Non preciso e in ritardo sul pareggio di Candreva.

Smalling 5,5: la responsabilità dell’1-1 va parecchio a che dalla sua parte, perché nella marcatura è davvero troppo leggero in una posizione potenzialmente letale. E infatti… Dal 65′ Paredes 6: entra quando la Roma è in forcing, poco giudicabile la sua prova per quello che sa fare.

Llorente 6: della retroguardia forse il migliore. Si fa vedere anche per la qualità palla al piede, un po’ a prendere il posto di Ibanez in quel fondamentale. Affidabile.

Kristensen 5,5: non particolarmente incisivo in fase offensiva. Da lui ci si aspetta questo, corsa e cross. Ne arrivano pochi. Dal 65′ Karsdorp 5,5: non azzecca un cross.

Aouar 6,5: era senza dubbio l’uomo più atteso tra i volti nuovi. La qualità è netta ed evidente, quando tocca il pallone il livello cambia. Ma va spesso al piccolo trotto, manca il dinamismo che serve in determinati momenti. Però resta in partita e recupera un paio di buonissimi palloni. Poi pennella l’angolo per Belotti. Fa perfettamente le veci di Pellegrini. Dal 91′ Pagano sv

Cristante 5: ha colpe su entrambi i gol della Salernitana. Sul primo si fa sfilare Candreva davanti agli occhi senza colpo ferire. Idem sul 2-1, quando l’87 si gira senza problemi per andare a calciare.

Bove 6: è di quelli che sbaglia meno. Cerca da subito la verticalità per Belotti, corre per tre come in ogni partita. Si fa vedere, è propositivo ma ha poco modo di incidere in avanti anche perché la Salernitana chiude bene gli spazi. Dal 65′ Renato Sanches 6,5: entra bene, sembra già in palla.

Spinazzola 5,5: va troppo troppo a sprazzi. Sembra ancora lontanissimo dalla freccia che ci ha fatto vincere l’Europeo. Poche fiammate, poche volte la Roma è andata in superiorità numerica. Poi troppi errori grossolati e l’uscita dal campo tra i fischi. Dal 65′ Zalewski

El Shaarawy 6,5: si trova ad agire molto più centralmente di quello a cui è abituato. Gira intorno a Belotti, a volte va in profondità, ma il tocco rapido vicino all’area non è sempre nelle sue corde. Comunque si muove tanto e va sempre verso la giocata giusta sia col pallone che senza.

Belotti 8: due gol in 10 minuti, ma solo uno regolare. Due reti bellissime, la prima cancellata per un fuorigioco millimetrico, la seconda buonissima. Poi si muove bene, sembra in palla, finalmente. E segna pure la doppietta di testa. In attesa di Zapata, una prestazione molto incoraggiante. Non poteva essere quello dello scorso anno. Stasera è un gladiatore.



Allenatore: Mourinho (in panchina Conti e Rapetti) 6: la Roma parte come sempre alla grande, trova due gol ma solo un regolare. Poi però la spina si esaurisce e soffre il ritorno degli avversari che cominciano a giocare e girare palla. Quando poi i giallorossi devono fare gioco fanno fatica e sbattono contro la difesa della Salernitana. Belotti è in giornata di grazia la risolve con una zuccata, ma come sempre il merito principale di questa Roma è la testa. Non esce mai e poi mai dalla partita e ci crede sempre. Questo porta risultati.