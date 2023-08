“Non dobbiamo farlo”: il messaggio di Chiesa ad Allegri

Federico Chiesa protagonista nella vittoria della Juventus contro l’Udinese: nel post gara il messaggio ad Allegri

Un gol e tanta corsa. Federico Chiesa ha risposto presente, come tutta la Juventus, alla prima in campionato. Il suo lampo al 2′ ha spaccato la partita contro l’Udinese, mettendola in discesa per la formazione di Allegri.

Un Chiesa ritrovato che ha rappresentato un vero e proprio nuovo acquisto per i bianconeri, visti i travagli della scorsa stagione. Proprio Chiesa, intervistato da ‘DAZN’ nel post gara ha lanciato un chiaro messaggio a tutti, Allegri compreso.

L’attaccante, schierato al fianco di Vlahovic nel 3-5-2 voluto dal tecnico toscano ha indicato qual è la strada da percorrere per tornare a vincere. “Dobbiamo prenderli alti, questo è il calcio moderno. Dobbiamo giocare così, non chiuderci sempre dietro”. Una frase che potrebbe essere letta anche come un messaggio al proprio allenatore, soprattutto tenuto conto delle tante polemiche dei mesi passati sul tipo di gioco voluto da Allegri.

Udinese-Juventus, Chiesa fissa l’obiettivo

Al di là delle possibili letture alle dichiarazioni di Federico Chiesa, l’ex Fiorentina ha confermato di trovarsi bene al fianco di Vlahovic, nel nuovo ruolo che per lui ha disegnato Allegri.

“Con Vlahovic mi trovo bene – ha affermato – ci muoviamo tanto come ci chiede il mister. Obiettivi? Per il mercato dovete parlare con il direttore, il nostro obiettivo quest’anno è arrivare in Champions come ha detto Allegri“. Con un Chiesa così si potrebbe puntare anche a qualcosa di più.