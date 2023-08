Lacrime e cambio: il fantasista out dopo 20 minuti

Non c’è pace per il giocatore che ha lasciato il campo dopo pochi minuti dal suo ingresso . C’è preoccupazione per le sue condizioni

Continua la sfortuna per il calciatore, letteralmente tartassato dagli infortuni. Il suo match è durato poco più di venti minuti.

Stiamo parlando di Philippe Coutinho, costretto a lasciare il terreno di gioco per l’ennesimo stop. Il brasiliano dell’Aston Villa era entrato in campo al 64′ per Douglas Luiz, sul risultato di 3 a 0 contro l’Everton, ma all’85’ il cambio forzato, dopo le lacrime. Per l’ex Barcellona continua dunque la sfortuna.