Incidente per la Juventus, pre-partita con brivido per Allegri

Contrattempo per la Juventus prima della sfida contro l’Udinese: bianconeri costretti a cambiare i mezzi per arrivare allo stadio

Pre-partita con brivido quello della Juventus: il viaggio dall’albergo alla Dacia Arena per il debutto in campionato contro l’Udinese ha registrato un imprevisto per i calciatori di Allegri.

Il pullman sul quale viaggiavano i bianconeri piemontesi, infatti, ha tamponato la volante della polizia che stava scortando la Juventus. Un incidente di poco conto ma che ha costretto la squadra a scendere dall’autobus e salire su due bus sostitutivi giunti sul posto.

Un piccolo contrattempo che non ha mai messo a rischio l’inizio della partita con la squadra che è arrivata in tempo allo stadio per effettuare tutte le attività pre-partita.

Udinese-Juventus, inizio con contrattempo

Allegri spera, ovviamente, che la partita abbia un andamento diverso da quello del pre-gara con nessun imprevisto per Vlahovic e compagni nella sfida contro i ragazzi di Sottil.

Per la Juventus c’è la necessità di dare subito un segnale importante al campionato, dimostrando di poter lottare fino alla fine per il titolo, superando piccoli (e grandi) imprevisti, dentro o fuori dal campo.