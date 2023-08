HIGHLIGHTS | Tutto facile per la Juventus, il Lecce ribalta la Lazio

Vincono in trasferta Juventus e Lazio nelle partite che completano il quadro delle sfide domenicali della prima giornata di Serie A

Perde la Lazio, domina la Juventus. Male Sarri, buona la prima per Allegri al termine di due gare con andamento diverso.

La Lazio va in avanti nel primo tempo con Immobile, sfiora il raddoppio, ma fa restare in partita il Lecce che ne approfitta nei minuti finali. Prima Almqvist, poi Di Francesco nel volgere di un paio di minuti ribaltano il gol di Immobile e fanno esplodere il Via del Mare.

Tutto più lineare, invece, per la Juventus: i bianconeri si impongono 3-0 contro l’Udinese grazie alle reti di Chiesa, Vlahovic e Rabiot, tutte nel primo tempo. Una partita messa in discesa dalla rete arrivata al 2′, cui ha fatto seguito il gol su rigore di Vlahovic al 20′. Non poche le polemiche per il penalty concesso da Rapuano. Nel finale di tempo tris di Rabiot e gara in archivio con il secondo tempo di ordinaria amministrazione per gli uomini di Allegri.

Serie A, Lecce-Lazio 2-1 e Udinese-Juventus 0-3: marcatori e classifica

LECCE-LAZIO 2-1: 26′ Immobile (LA), 86′ Almqvist (LE), Di Francesco (LE)

UDINESE-JUVENTUS 0-3: 2′ Chiesa (J), 20′ Vlahovic rig. (J), 45’+ 3 Rabiot (J)

Classifica Serie A: Fiorentina 3, Juventus 3, Napoli 3, Atalanta 3, Inter 3, Verona 3, Lecce 3; Roma 1, Salernitana 1; Bologna 0, Cagliari 0, Milan 0, Torino 0, Empoli 0, Lazio 0, Frosinone 0, Monza 0, Sassuolo 0, Genoa 0, Udinese 0