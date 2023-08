Carnevali stoppa definitivamente la Juventus: “Berardi resterà al Sassuolo”

Le parole di Carnevali poco prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Atalanta e l’ultimo messaggio inviato alla Juventus

Una delle trattative che sta maggiormente calamitando l’attenzione mediatica riguarda il possibile approdo di Berardi alla Juventus. Come anticipato da calciomercato.it, però, le parti sono ancora lontane dal trovare la quadra definitiva.

Poco prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Atalanta, rincarando la dose rispetto a quanto riferito a ‘La Gazzetta dello Sport’, Giovanni Carnevali ha letteralmente chiuso le porte in faccia alla Juventus. Ecco quanto riferito dall’ad dei neroverdi:

“Berardi resterà al Sassuolo. Abbiamo fatto una trattativa con la Juventus, c’è stato un pour parler su determinati valori iniziali che erano distanti dalle varie possibilità. Al di là degli aspetti economici, la nostra priorità erano i tempi; c’era stata una data, non abbiamo avuto risposte. Con tutto il rispetto per la società Juve con cui abbiamo rapporti ma ormai è troppo tardi. C’erano i tempi necessari per fare questa trattativa; una società di calcio deve programmare e non può arrivare a pochi giorni dalla fine del mercato a cedere i suoi pezzi più importanti. Sicuramente resterà con noi.”