Rudi Garcia al bivio: deve prendere una decisione, il tempo sta per scadere

Il Napoli di Rudi Garcia è pronto a vivere la prima stagione da campione d’Italia; i partenopei, però, rischiano di perdere un giocatore

Nella scorsa stagione, il Napoli dopo più di trent’anni è tornato a vincere lo scudetto; un successo assolutamente meritato da parte di una squadra capace di dominare il massimo campionato italiano dalla prima all’ultima giornata. I meriti vanno equamente divisi tra società, tecnico e giocatori ma, forse, una percentuale in più bisogna attribuirla a Spalletti.

L’allenatore ha costruito una squadra perfetta e il suo addio, al termine della scorsa stagione, è stato un duro colpo da digerire per il club partenopeo. Al posto del nuovo tecnico della nazionale è arrivato Rudi Garcia che torna in Serie A dopo l’esperienza sulla panchina della Roma.

Sfida decisamente interessante quella accettata dal tecnico che ha avuto una serie di innesti, dal mercato, che possono aumentare la qualità della rosa partenopea. Non solo acquisti; il Napoli, come tutte le squadre di Serie A, deve anche cedere e da questo punto di vista i campioni d’Italia possono perdere un giocatore

Stiamo parlando di Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000 e che sembra essere destinato a lasciare il Napoli in questa finestra di mercato; alla fine della sessione estiva manca sempre meno ma il giocatore, molto difficilmente, troverà spazio all’interno della rosa partenopea considerando un reparto (quello di centrocampo) con numerose alternative.

Gaetano interessa a due club di Serie A che vorrebbero chiudere l’acquisto del giocatore in prestito; le squadre in questione sono Empoli e Frosinone. Sia i toscani sia i neopromossi stanno cercando di completare le rispettive rose nel migliore dei modi per avere più probabilità di ottenere la salvezza. Parliamo, infatti, di due club che iniziano la stagione con l’obiettivo di restare in Serie A; un profilo come Gaetano può essere decisamente utile sia all’Empoli sia al Frosinone.

Napoli, non solo Gaetano: il Frosinone ha già pronta l’alternativa

Potrebbe esserci, dunque, un testa a testa tra Empoli e Frosinone per Gaetano; il club neopromosso in Serie A, però, non vuole farsi trovare impreparato e ha già pronta l’alternativa. Si guarda sempre in casa Napoli e l’obiettivo è Zerbin, classe 1999 che potrebbe andare al Frosinone con la formula del prestito.

Parliamo di un centravanti che può andare a ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo dalla punta all’esterno, di sinistra ma anche di destra. Una duttilità tattica che potrebbe fare molto comodo per il sistema di gioco di Di Francesco. Il Napoli di Rudi Garcia, dunque, rischia di perdere due giocatori in questa finestra estiva di mercato.