Rottura del tendine, doccia gelata per il nuovo acquisto: mercato stravolto

Grave infortunio per il nuovo acquisto e ora il mercato può cambiare: rottura del tendine e lungo stop

“Rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro”: è una doccia gelata quella che è caduta addosso a El Bilal Toure alla vigilia dell’esordio dell’Atalanta nella Serie A 2023/2024.

Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno dell’attaccante maliano a lungo, visto il grave infortunio riportato nel corso dell’ultima amichevole. Gli esami cui si è sottoposto il 21enne ex Almeria hanno dato un esito non previsto. A Bergamo stanno ora valutando come procedere per il recupero del calciatore: c’è da decidere se procedere con un intervento chirurgico o andare avanti con una terapia conservativa.

In entrambi i casi lo stop non sarà di breve durata e questo potrebbe cambiare i piani dell’Atalanta anche sul mercato in uscita. Come noto, Muriel e Zapata avrebbero potuto lasciare Bergamo nelle ultime settimane di mercato. I due colombiani partono dietro nelle gerarchie di Gasperini e con il contratto in scadenza nel 2024 la soluzione cessione era data come molto probabile.

Infortunio per El Bilal Toure: come cambia il futuro di Zapata

Il lungo stop di El Bilal Toure potrebbe cambiare le prospettive di mercato di uno tra Zapata e Muriel.

Il primo è da tempo nel mirino della Roma che ha urgente bisogno di un centravanti da regalare a Mourinho. La trattativa va avanti anche se non si è ancora arrivati ad un accordo soprattutto per quel che riguarda la formula e in particolare le condizioni per far scattare l’obbligo di riscatto.

Un affare che però fa i conti ora con l’infortunio del nuovo attaccante che potrebbe spingere Gasperini a chiedere la conferma di Zapata, almeno fino a gennaio.