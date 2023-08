Prima con l’Inter per Cuadrado: l’accoglienza di San Siro

Primi minuti ufficiali con la maglia dell’Inter per Juan Cuadrado: esterno destro arrivato in questa estate di calciomercato. Ecco la reazione di San Siro

Fischi, fischi e ancora fischi coperti da qualche applauso per Juan Cuadrado al momento del suo ingresso in campo all’esordio con la maglia dell’Inter.

E’ stata questa l’accoglienza riservata dal popolo di San Siro per il calciatore colombiano arrivato in questa estate di calciomercato. Indifferenza invece dalla Curva Nord che ha intonato cori in favore di Denzel Dumfries, esterno sostituito proprio dall’ex giocatore della Juventus. Non solo, nella tripla sostituzione operata da Simone Inzaghi, c’è stato anche il ritorno al Meazza, da giocatore dell’Inter, di Marko Arnautovic. Il centravanti austriaco, che ha lasciato Milano nel 2010, è tornato a calcare il prato meneghino con la maglia nerazzurra indosso.

I primi minuti di Cuadrado con la maglia dell’Inter

Tornando a Cuadrado. Le buone prestazione nelle amichevoli precedenti alle gare ufficiali non sembrano ancora aver fatto breccia nel cuore di alcuni tifosi dell’Inter che mostrano ancora diffidenza nei confronti di quello che, fino a qualche mese fa, era uno degli avversari più arcigni con la maglia della Juventus di Massimiliano Allegri.

Chissà se i doppi passi di qualche minuto più tardi abbiano fatto cambiare idea a qualche sostenitore della Beneamata.