No all’Inter nella notte: beffa per Inzaghi

Il giocatore non vestirà la maglia nerazzurra: la decisione è stata presa. Rimarrà nel proprio club di appartenenza

Niente da fare per l’Inter. In serata i nerazzurri hanno dovuto fare i conti con lo stop alla trattativa per l’acquisto del difensore.

Nonostante l’ottimismo trapelato in Italia nelle ultime ore e le parole di Simone Inzaghi, che lasciavano davvero ben sperare, Benjamin Pavard non vestirà la maglia nerazzurra, in questa sessione di calciomercato.

Come riporta il giornalista di Sky Sport, Florian Plettenberg su Twitter, il difensore francese rimarrà al Bayern Monaco. I tedeschi avrebbero deciso di non cedere il giocatore, nonostante un contratto in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2024.

In giornata i contatti tra le parti sembravano essere proseguiti in maniera proficua, con l’Inter che si era spinta oltre i 25 milioni di euro più bonus, avvicinandosi dunque ai 30 milioni più bonus, richiesti dal Bayern Monaco. Uno sforzo da parte dei nerazzurri che a quanto pare non è bastato per ottenere il via libera del bavaresi.