Lukaku scuote la Serie A: deciso il trasferimento

Il centravanti belga ha incassato il gradimento al ritorno nel campionato italiano

Giunti nelle due ultime settimane di calciomercato, rimane ancora irrisolto il caso legato a Romelu Lukaku. Il centravanti belga, che ad inizio estate sembrava destinato a tornare all’Inter a titolo definitivo grazie alla cessione di André Onana, ha deciso improvvisamente di voltare le spalle al club nerazzurro aprendo invece alla Juventus.

Una trattativa, quella solamente approcciata dai bianconeri con il Chelsea, che ha trovato durante il percorso diversi ostacoli: dalla valutazione molto alta fatta dalla Juve per Dusan Vlahovic come contropartita, alla ferma opposizione dei tifosi bianconeri allo scambio per il centravanti belga. Un’idea che non è del tutto naufragata, ma che ha senz’altro subito numerosi rallentamenti nell’ultimo periodo che potrebbero far saltare l’operazione.

Nel frattempo Lukaku non è di certo rimasto a guardare, considerato lo status da separato in casa con il Chelsea. Se dalla Spagna nelle scorse ore hanno accostato il suo nome ancora una volta al Real Madrid, in Inghilterra sulle tracce del calciatore sarebbe invece spuntato il Tottenham. Gli ‘Spurs’, dopo una lunga trattativa, hanno finalmente ceduto la scorsa settimana Harry Kane al Bayern Monaco e si ritrovano alla ricerca di un nuovo numero nove per l’attacco.

Calciomercato Juve, Lukaku in Serie A: scelta definitiva

In un senso o in un altro, Lukaku sa bene che il tempo a disposizione per trovare una sistemazione inizia a ridursi.

L’intero campionato italiano è da poco entrato nelle ultime due settimane di mercato, nonostante in ballo vi siano ancora diverse suggestioni come quella che riguarda Lukaku. Proprio il centravanti belga nel sondaggio lanciato questa mattina sui canali social di Calciomercato.it, è stato scelto dai nostri utenti di Twitter come il colpo che potrebbe improvvisamente cambiare gli equilibri in chiave scudetto con il suo ritorno in Serie A.

L’ex attaccante dell’Inter è stato infatti votato dal 44,6% dei tifosi che vorrebbero rivederlo in Italia, davanti a Lazar Samardzic con il 25,9%. Alle spalle del centrocampista rientrato all’Udinese, infine, Domenico Berardi al 15,8% e Dusan Vlahovic con il 13,7%.