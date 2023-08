Le dieci frasi più belle di Zeman

Uno dei pochi allenatori capaci di dividere in maniera netta l’opinione pubblica; si tratta di Zeman, tecnico con una precisa idea di calcio

Tra gli anni ottanta e gli anni novanta, Zeman è stato capace di rivoluzionare il calcio con una precisa idea; il credo calcistico del tecnico si è sempre improntato su un gioco offensivo con la voglia di fare un gol in più dell’avversario. Le sue migliori esperienze sono state, senza alcun dubbio, a Foggia e a Pescara.

Completamente diversa, invece, la situazione a Roma; la seconda esperienza nella capitale è stata decisamente negativa con l’esonero arrivato dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari dove i tifosi giallorossi non possono dimenticare il clamoroso errore di Goicoechea ad inizio ripresa.

Zeman, nel corso della sua carriera, è sempre stato capace di dividere in maniera incredibile l’opinione pubblica; una parte della tifoseria lo ha sempre amato (per il tipo di calcio che le sue squadre hanno sempre praticato) mentre alcuni lo hanno sempre criticato per il suo eccessivo integralismo e una poca propensione al cambiare idea di gioco.

Oltre al discorso calcistico non possiamo non fare riferimento all’aspetto comunicativo di Zeman; “Ogni mattina vedo un sacco di persone che corrono. E non li paga nessuno“. Una frase detta in riferimento al fatto che fa correre troppo i giocatori. Impossibile, infatti, dimenticare il suo metodo di allenamento con i famosi gradoni.

A proposito di sistema di gioco, abbiamo definito Zeman come integralista; da questo punto di vista il tecnico ha affermato come “Per coprire il campo non esiste un modulo migliore del 4-3-3” ma bisogna anche ricordare il “A me non piace il tiki-taka perché ho un’altra visione sul calcio“. Come detto il sistema di gioco del tecnico prevede la costante ricerca della profondità e la voglia di segnare un gol più dell’avversario.

Le sue esperienze da tecnico hanno tutte avuto un fattore comune “Io alleno perché mi diverto” e questo, probabilmente, è l’aspetto più importante per chi intraprende questo mestiere ma, in generale, è la giusta mentalità per andare ad affrontare qualsiasi avventura lavorativa.

Le frasi più belle di Zeman: da Totti a Mourinho

Uno dei giocatori più forti allenati da Mourinho è stato, senza alcun dubbio, Totti; nei confronti dell’ex capitano della Roma ha sempre espresso parole al miele. Da questo punto di vista dobbiamo ricordare “Totti è uno dei più grandi talenti del calcio“. Attestato di stima decisamente importante nei confronti di uno dei migliori interpreti di questo sport.

Dichiarazioni anche nei confronti dei suoi colleghi come, ad esempio, Conte e Mourinho; sul tecnico azzurro ha affermato “Mi piaceva già da giocatore e mi piace adesso da allenatore“. Per quanto concerne invece l’allenatore portoghese “Lui è uno dei pochi che dice quello che pensa“. Tra i due tecnici bisogna ricordare anche qualche botta e risposta a distanza; parliamo di due allenatori che hanno sempre detto quello che pensavano senza mezze misure.

Tra le caratteristiche di Zeman non possiamo non andare a sottolineare il fatto di essere un grande fumatore; a tal proposito disse “Non conto mai le sigarette che fumo ogni giorno“. L’allenatore, nella sua carriera, non ha vinto molto ma questo non lo ha mai segnato più di tanto; anzi è impossibile dimenticare la frase “Talvolta i perdenti hanno insegnato più dei vincenti“; una dichiarazione decisamente indicativa sul suo modo di pensare e fare calcio.

Sempre sul discorso relativo alla vittoria Zeman ha voluto sottolineare una cosa molto importante “La vittoria non è la cosa più importante, un tecnico deve migliorare i calciatori“. Da questo punto di vista dobbiamo citare i vari Immobile, Verratti ma anche lo stesso Francesco Totti. Un tecnico che, nonostante un palmares non ricchissimo, ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano.