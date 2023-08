Inzaghi esulta per la vittoria e chiede rinforzi: “Ecco cosa serve”

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro al termine del match vinto contro il Monza. Ecco le sue parole

L‘Inter di Simone Inzaghi inizia la stagione con una vittoria. I nerazzurri si sono imposti per 2 a 0 contro il Monza.

Protagonista della serata è stato certamente Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Il nuovo capitano dell’Inter non ha deluso le attese, ma è stata tutta la squadra a far bene: “Abbiamo fatto una gara importante contro un avversario di valore – esordisce Inzaghi ai microfoni di Sky Sport -. Sono soddisfatto di tutti, ho visto entusiasmo e siamo stati spinti da un pubblico meraviglioso. Ho tratto diversi spunti positivi”.

Se Lautaro Martinez è la certezza in avanti, Thuram e Arnautovic sono le incognite, ma contro il Monza i due nuovi attaccanti hanno fatto bene – “Il francese ha fatto quello che doveva – prosegue il mister -, ha fatto un’ottima gara. Non è stato fortunato in un paio di situazioni, ma anche chi è entrato ha fatto benissimo. Arnautovic? Speriamo di avere dei ‘problemi’ come questi, è giusto avere dei dubbi quando alleni una squadra come l’Inter. Darmian ha stretto i denti, perché aveva un problemino alla caviglia”.

Il calciomercato ha portato tanti volti nuovi e inevitabilmente l’Inter ha cambiato pelle: “Abbiamo fatto tanto questa estate, ma si vede comunque una squadra con degli automatismi – conclude Inzaghi -. Siamo ripartiti da due stagioni fatte bene, ma manca ancora qualcosa per completare la rosa. Abbiamo l’obbligo di fare meglio e di rendere felici i nostri tifosi. Solo il difensore? Siamo scoperti in quella posizione, ma non faccio nomi. Ho chiesto di allenare 20 giocatori, doppi nei ruoli, più tre portiere e qualche giovane proveniente dalla Primavera. Ballottaggi? Ho ragazzi intelligenti, che sanno che hanno alternative importanti.”