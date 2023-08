Inter-Monza, cambia la sostituzione: esce zoppicando dal campo

Infortunio nella ripresa del match di San Siro: il tecnico inverte la sostituzione dopo il problema fisico accusato in Inter-Monza

Finisce dopo un’ora di gioco la partita di Andrea Colpani, costretto al cambio per un problema di natura fisica.

Il fantasista del Monza ha dovuto alzare bandiera bianca nella prima parte della ripresa del match di San Siro contro l’Inter. In un primo momento il designato a uscire era Ciurria, poi Colpani ha richiamato la panchina comunicando allo staff medico di non riuscire a farcela per restare in campo. Palladino allora ha cambiato subito la sua decisione, togliendo il numero 28. Il mancino cresciuto nel vivaio dell’Atalanta ha rimediato una botta in un contrasto di gioco: per alcuni minuti ha provato a restare sul terreno di gioco, poi si è dovuto arrendere. Colpani è uscito dal campo abbastanza zoppicante e le sue condizioni saranno valutate domani in vista del match casalingo dei biancorossi di domenica prossima all’U-Power Stadium contro l’Empoli.