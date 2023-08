Frosinone-Napoli, probabili formazioni: Caso sfida Osimhen. Raspadori titolare

Le probabili formazioni di Frosinone-Napoli, partita valida per la 1a giornata della stagione 2023-2024 di Serie A: Di Francesco punta su Caso, Garcia sperimenta

E’ tutto pronto, ritorna la Serie A e lo farà con i Campioni d’Italia in carica subito in campo. Il Napoli farà visita alla neo promossa Frosinone con qualche novità rispetto alla passata stagione che l’ha visto trionfare dopo 33 anni dall’ultima volta.

Il primo grande cambiamento sarà in panchina, con Rudi Garcia che ha preso il posto di Luciano Spalletti, tra i maggiori responsabili dello storico successo e fresco di chiamata come Commissario Tecnico sulla panchina della Nazionale italiana. Il tecnico francese non avrà più a disposizione Kim, ma potrà contare sull’esperienza di Juan Jesus e sul neo arrivato Natan.

Le probabili formazioni di Frosinone-Napoli

Dopo la brutta esperienza al Verona, torna in Serie A anche Eusebio Di Francesco che guiderà la squadra vincitrice della scorsa Serie B. Un’occasione importante per rilanciarsi, con un gruppo che ai nastri di partenza non fa impazzire, ma che dovrà dire la sua per sorprendere e ottenere la salvezza.

I padroni di casa si affideranno a Turati in porta, difeso da Oyono, tra i nomi più interessanti in rosa, Monterisi, Romagnoli e Marchizza. A centrocampo spicca l’ex Sassuolo Harrou, mentre in attacco, in attesa dell’arrivo di Cheddira proprio dal Napoli, dopo l’esperienza al Bari, ci saranno Caso e Borrelli, quest’ultimo in ballottaggio con Cuni.

Il Napoli si presenta a Frosinone con due assenze pesanti: quelle di Kvaratskhelia e Anguissa. I maggiori dubbi di Garcia riguardano proprio il reparto offensivo che, tolto Osimhen, potrebbe affidarsi a Politano e ad un Lozano provato a sinistra. Il messicano è però in ballottaggio con Elmas.

Il macedone potrebbe essere anche utilizzato come mezz’ala, dove Garcia potrebbe provare a sorpresa Raspadori, sicuro titolare. Nel caso in cui l’ex Sassuolo agisca come esterno a destra al posto di Politano, il posto sull’out mancino spetterà proprio a Lozano.

Di seguito le probabili formazioni:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Brescianini; Baez, Borrelli, Caso. All. Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Raspadori, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano. All. Garcia

Serie A, Frosinone-Napoli: dove vederla in tv

Il match tra Frosinone e Napoli valido per la 1a giornata di campionato ed in programma dalle 18.30, sarà trasmesso su DAZN. Per guardare la partita basterà essere in possesso dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Frosinone e Napoli

Prima della sosta del prossimo 9 e 10 settembre, il Frosinone ha davanti a sé un calendario non particolarmente agevole. Affrontato lo scoglio Napoli, infatti, i ciociari se la dovranno vedere, nuovamente in casa, con l’Atalanta di Gasperini. La prima trasferta invece, sarà contro l’Udinese, squadra storicamente ostica da affrontare in avvio di stagione.

Doppia partita casalinga al Maradona per il Napoli, che la prossima settimana se la vedrà con il Sassuolo di Dionisi, mentre il 2 settembre avrà il suo primo big match, contro la Lazio arrivata alle sue spalle al secondo posto alla fine dello scorso campionato.