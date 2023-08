DIRETTA Serie A, Frosinone-Napoli e Empoli-Verona: le formazioni ufficiali – LIVE

Prima giornata di Serie A e campioni d’Italia subito in campo: Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Frosinone-Napoli

Con il tricolore sul petto, il Napoli inaugura il campionato 2023/24, iniziando a difendere il proprio scudetto sul campo del Frosinone. Una gara affascinante sotto molti punti di vista, all’insegna dei ritorni in Serie A, che riaccoglie in un solo colpo la squadra ciociara, Eusebio Di Francesco e Rudi Garcia.

Debuttante di successo nella scorsa stagione, Khvicha Kvaratskhelia si è fermato per un risentimento muscolare e non sarà a disposizione dell’allenatore francese, che schiera tra i titolari Giacomo Raspadori. Sempre in tema di attaccanti, la compagine laziale ha accolto Walid Cheddira in prestito proprio dagli azzurri, ma il bomber marocchino non sarà a disposizione per la sfida di oggi. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida dello Stirpe e anche Empoli-Verona, che si giocherà in contemporanea.

Frosinone-Napoli: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma sabato 19 agosto alle 18.30, Frosinone-Napoli sarà visibile su DAZN. Ecco le formazioni della partita:

FROSINONE (4-3-3) Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. All. Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Garcia.

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. Allenatore: Zanetti.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola ; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Mboula, Ngonge.

CLASSIFICA SERIE A: