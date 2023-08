‘Allarme’ Juve tra mercato e infortuni: il forfait è doppio

La Juventus si prepara al debutto in campionato contro l’Udinese: in Friuli Allegri può presentarsi senza due calciatori

La stagione è al via per la Juventus: domani i bianconeri vanno a Udine per affrontare la squadra di Sottil nella prima partita di campionato.

Allegri ha il compito di rilanciare una squadra che è reduce da due annate senza trofei, troppo per un club che ha fatto del “vincere è l’unica cosa che conta” il suo motto. Per tornare a farlo, il tecnico di Livorno potrà contare su un Weah in più, in attesa che Giuntoli piazzi ulteriori colpi in entrata.

Qualcosa potrebbe ancora succedere anche in uscita, dove diverse situazioni sono in ballo. Una riguarda Moise Kean: il Milan è interessato all’attaccante, ma la Juventus lo vende solo per trenta milioni di euro. Intanto, proprio il 23enne sarà uno degli assenti al debutto stagione. Come annunciato da Allegri in conferenza stampa, Kean non sarà convocato per la trasferta friulana a causa di una botta presa nei giorni scorsi e non ancora smaltita.

Juventus, fuori Kean e dubbio Pogba: cosa sta succedendo

Kean sicuramente fuori, tra infortunio e voci di mercato, ma anche un altro bianconero rischia di saltare la trasferta alla ‘Dacia Arena’.

Anche in questo caso, ci ha pensato Allegri a spiegare qual è la situazione attuale: Paul Pogba non è ancora certo della convocazione per la prima partita di campionato. Il tecnico della Juventus ha spiegato che il centrocampista francese sta ritrovando la condizione, ma anche che dopo un anno e mezzo di inattività bisognerà andarci cauti. Inoltre Allegri ha messo in dubbio la sua presenza tra i convocati: “Valuterò se portarlo ad Udine”. Dove con Kean potrebbe esserci il doppio forfait.