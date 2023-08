Napoli, tegola per Garcia: big fuori per infortunio all’esordio

Napoli atteso all’esordio in campionato col Frosinone, ma ci sono problemi per Garcia: deve rinunciare a un big per infortunio

Poco più di 24 ore al via del campionato, la nuova stagione di Serie A sarà tenuta a battesimo dal Napoli campione d’Italia che da Frosinone, alle 18.30 di domani, inizierà il suo percorso per difendere lo scudetto. Vigilia che però per gli azzurri vede arrivare una brutta notizia.

Rudi Garcia infatti dovrà rinunciare, contro i ciociari, a una delle più importanti frecce al suo arco. Kvaratkshelia non sarà della contesa. Il georgiano è stato messo fuori causa da un affaticamento muscolare. Niente di particolarmente serio, ma sufficiente a escluderlo dalla prima sfida ufficiale della stagione.