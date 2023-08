Lukaku in Serie A: niente Juve e offerta choc

La fine della sessione estiva di calciomercato si avvicina e per Romelu Lukaku spunta un’altra clamorosa ipotesi di ritorno in Serie A

Prima l’Inter, poi la Juventus e addirittura il Milan: ora Romelu Lukaku viene accostato ad un’altra big del calcio italiano. Possibili sorprese da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato.

Un altro clamoroso scenario per il futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è rimasto al Chelsea dopo i mancati approdi all’Inter e alla Juventus e nonostante abbia altri tre anni di contratto con i Blues, resta in uscita. Il club londinese, inoltre, potrebbe anche ingaggiare un altro attaccante (piace Vlahovic, ma nelle scorse ore è spuntata la possibilità Balogun, altro obiettivo dell’Inter).

Ed ecco che in questo scenario spunta una clamorosa possibilità per il giocatore classe ’93: come riportato da Sky Sport, infatti, anche la Roma avrebbe fatto un tentativo per Romelu Lukaku. Si tratta dell’ennesima possibilità di ritorno in Italia per l’attaccante belga e dell’ennesimo nome per l’attacco della Roma, ancora a caccia di un centravanti dopo le trattative saltate per i vari Scamacca, Morata, Arnautovic, Abel Ruiz e Zapata (con Marcos Leonardo sempre sullo sfondo).

Calciomercato Roma, tentativo per Lukaku

Come riportato da Sku Sport, anche Romelu Lukaku sarebbe finito nel mirino della Roma. Da parte del club giallorosso ci sarebbe stato anche un tentativo di approccio col Chelsea.

Una trattativa mai seriamente nata: la Roma, infatti, lo avrebbe voluto ingaggiare in prestito, formula alla quale il Chelsea non vuole aprire minimamente.