Inter, Marotta gioca d’anticipo e brucia la Juventus

L’Inter tenta un ultimo colpo a sorpresa, la mossa di Marotta che spiazza tutti compresa la Juventus: nerazzurri all’assalto

Il mercato estivo di quest’anno ha visto sicuramente l’Inter tra le società più attive, anche perché i nerazzurri hanno dovuto rimpiazzare diverse pedine andate via. I nerazzurri hanno messo insieme acquisti interessanti, ma hanno anche raccolto qualche delusione non da poco.

Basti pensare a quanto accaduto prima con Lukaku poi con Samardzic. Situazioni nelle quali sullo sfondo c’era l’ombra della Juventus, anche se in entrambi i casi i bianconeri non hanno ancora affondato e chissà se lo faranno effettivamente da qui a fine mercato, alle prese con problematiche ancora da risolvere in uscita. L’intreccio con i bianconeri, in campo e fuori, è comunque sempre una costante che contribuisce a dare interesse a ogni fase della stagione.

Potrebbe esserci un ennesimo fronte aperto a riguardare la Beneamata e la Vecchia Signora. Beppe Marotta, che non ha ancora concluso il mercato in entrata per l’Inter, potrebbe piazzare un ultimo blitz improvviso, andando stavolta lui a sottrarre un obiettivo alla sua ex squadra.

Inter, Marotta anticipa di un anno l’affare a parametro zero: Juventus beffata

L’Inter sta pensando di trattenere Sensi, ma non ha ancora finito di guardarsi intorno per il centrocampo. Dove la prossima operazione potrebbe essere clamorosa.

Può sbarcare infatti a Milano Khephren Thuram, fratello di Marcus già approdato in nerazzurro a inizio mercato. Il centrocampista del Nizza è seguito dalla Juventus, ma l’Inter potrebbe preparare una mossa d’anticipo. Il profilo di Khephren era stato già discusso all’arrivo di Marcus Thuram, in ottica colpo a parametro zero nel 2024. Ma ora Marotta potrebbe accelerare i tempi e bruciare Giuntoli, anche se le richieste dei francesi per cederlo adesso sono ancora piuttosto elevate per la verità.