Il Milan accelera, colpo in difesa: il presidente arriva in città per chiudere

Non solo attaccanti: il Milan pensa di completare la rosa anche con un difensore e il rinforzo può arrivare dall’Argentina

Il Milan è stato sicuramente tra i grandissimi protagonisti del mercato estivo, per non dire la società che più si è mossa e rinforzata. C’è stata la cessione di Tonali, pesantissima certo, ma che è servita a sistemare praticamente tutta la squadra. Da Loftus-Cheek e Reijnders poi Pulisic, Okafor e Chukwueze.

Nonostante tutto, il lavoro di Moncada e Furlani non è ancora finito. Manca ancora qualcosa in attacco, soprattutto a livello di caratteristiche. Salutato Rebic, i rossoneri sperano di riuscire a liberarsi anche di Origi ed eventualmente cedere in prestito Colombo che piace molto in Serie A. E così avere lo spazio per inserire un’altra punta che possa alternarsi con Giroud. Si è parlato di Ekitike, nelle ultime ore anche di Moise Kean per cui vi abbiamo raccontato il sondaggio del Milan e la risposta della Juve: “Dateci 30 milioni”. I rossoneri continueranno a guardarsi intorno, ma intanto sono pronti a puntellare anche la difesa. Il nome nuovo è quello di Marco Pellegrino, giovane centrale dell’Atletico Platense. Se come preventivabile non ci sono problemi nell’accordo col giocatore, si resta in attesa di una offerta al club argentino. Secondo ‘Tyc Sports’, inoltre, il presidente del Platense, Sebastian Ordonez, nelle prossime ore prenderà un aereo in direzione Milano per provare a definire l’operazione.

Il Milan si avvicina a Pellegrino, ‘italiano’ d’Argentina

Se il Milan e lo stesso Atletico Platense daranno l’ok definitivo e troveranno l’intesa, allora i rossoneri acquisteranno il 100% del cartellino di Marco Pellegrino (in Sudamerica non è sempre scontata la percentuale, anzi). Moncada e Furlani lo hanno messo praticamente in cima alla lista, ma stabilendo comunque un budget non eccessivamente elevato. Comunque non oltre i 7 milioni.

Il giovane difensore ha chiare origini italiane e quindi ha doppio passaporto, senza dubbio un aspetto molti importante per il suo arrivo a San Siro. Il classe 2002 ha giocato 17 pattite in prima squadra, con 1 gol all’attivo. La sua è stata una rapida ascesa, in pochissimo tempo potrebbe passare dallo stadio ‘Ciudad de Vicente Lopez’ alla ‘Scala del Calcio’. Il Milan lo ha notato, negli ultimi giorni ha accelerato e ora cerca di arrivare a dama con il club argentino. Poi Pellegrino sarebbe libero di firmare un contratto di cinque anni, finendo magari nelle rotazioni di Pioli.