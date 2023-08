Doppia minaccia per la Juventus: Lukaku non cambia idea

Continua la telenovela sul futuro di Romelu Lukaku: il centravanti ex Inter non rientra nei progetti del Chelsea ed è a caccia di una nuova sistemazione

La Juventus non perde di vista Romelu Lukaku, nonostante la freddezza mostrata al momento dal Chelsea nell’ipotesi di scambio con Vlahovic.

‘Big Rom’ rimane nei pensieri della coppia Giuntoli-Allegri, anche se al momento non c’è l’apertura dei ‘Blues’ a mettere sul piatto un conguaglio pesante – oltre al cartellino del belga – per l’arrivo a Londra dell’ex Fiorentina e attuale numero 9 bianconero. A queste condizioni la trattativa è bloccata, anche se l’ex bomber dell’Inter continuerebbe a spingere per sbarcare alla corte di Allegri e tornare in Italia. La Juve chiede almeno 40 milioni oltre al cartellino di Lukaku per il semaforo verde su Vlahovic, che per adesso resta la principale bocca di fuoco della ‘Vecchia Signora’ nel reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, Real Madrid e Tottenham fanno sul serio per Lukaku

Intanto non mancano le pretendenti per il cartellino di ‘Big Rom’, fuori dai progetti di Pochettino al Chelsea e che quotidianamente si allena ormai con la squadra riserve.

Dall’Arabia Saudita insistono per Lukaku, che finora ha risposto picche al faraonico corteggiamento dei sauditi sempre nell’attesa di un’offensiva concreta della Juventus nelle negoziazioni con il Chelsea. Il belga mette sempre i bianconeri al primo posto, però sia lui che i ‘Blues’ non aspetteranno in eterno. A far cambiare idea all’ex Inter potrebbe quindi essere due squadre in questo caso: Tottenham e Real Madrid. Gli ‘Spurs’ sono a caccia dell’erede di Kane (accasatosi al Bayern Monaco), mentre negli ultimi tempi anche il Real Madrid di Ancelotti sarebbe facendo più di un pensierino per il centravanti classe ’93 con la necessità di trovare un centravanti di ruolo e di spessore internazionale. La partita per Lukaku resta apertissima.