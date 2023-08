Lukaku molla anche la Juve: arriva in prestito

Nuovo episodio della telenovela Lukaku, con la Juventus che potrebbe essere accantonata dal belga: via in prestito

Da due mesi a questa parte, è sempre Romelu Lukaku l’uomo del momento. Da quando l’Inter è venuta a conoscenza dei contatti tra l’attaccante belga e la Juventus, decidendo di troncare ogni rapporto con il giocatore ed il suo entourage.

La dirigenza bianconera, invece, ha provato in ogni modo ad accontentare la richiesta di Massimiliano Allegri di avere a disposizione Lukaku per la prossima stagione. Una decisione che, però, ha dovuto fare i conti anche con dei paletti economici presenti in casa Juve e con la presenza di Dusan Vlahovic. I dialoghi col Chelsea, proprio per questo, sono ruotati anche intorno all’attaccante serbo, ma senza trovare una soluzione. Ora, però, Lukaku potrebbe avere un nuovo club.

Anche il Real Madrid su Lukaku: con l’apertura al prestito si chiude

Dalla Spagna arrivano importanti novità intorno alla figura di Romelu Lukaku: secondo quanto riportato su Sport, anche il Real Madrid starebbe pensando al belga per completare il proprio attacco. Con l’affare Mbappé che sembra essere entrato nuovamente in una fase di stallo, le Merengues starebbero valutando anche l’ex Inter per Carlo Ancelotti.

La richiesta del Chelsea resta sempre di 40 milioni di euro, ma la vera svolta potrebbe essere rappresentata dall’apertura al prestito: in quel caso, l’opzione Real Madrid potrebbe diventare molto concreta. Per il belga si tratterebbe di una grande occasione, che per questo coglierebbe al volo. In casa Juve, invece, significherebbe mettere la parola fine all’idea Lukaku e di puntare nuovamente con decisione su Dusan Vlahovic.