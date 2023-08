Pirlo porta l’ex Juve alla Sampdoria: c’è solo un problema da risolvere

Andrea Pirlo sta per portare un centrocampista ex Juventus in Italia: oggi è svincolato, ma c’è solo un problema da risolvere.

La nuova Sampdoria targata Andrea Pirlo inizia a prendere forma, con il tecnico che, dopo l’esperienza in Turchia, è tornato in Italia dopo l’annata tra ombre e luci alla Juventus. Il prossimo colpo di calciomercato dei biancoblu potrebbe essere, infatti, proprio un ex giocatore della Vecchia Signora.

L’obiettivo, non è un mistero, è quello di rinforzare la mediana già orfana di Rincon, andato al Santos. Ecco chi è l’obiettivo numero uno al momento e qual è la situazione: un club di Serie A sta spingendo per averlo.

Calciomercato, Pereyra tra Samp ed Udinese

Roberto ‘El Tucumano’ Pereyra è un vero e proprio pallino di Andrea Pirlo che lo vorrebbe portare alla Samp per cercare di riconquistare subito la Serie A. In cadetteria, infatti, l’ex Udinese sarebbe un gran bel colpo, un mediano letteralmente di un’altra categoria che potrebbe fare la differenza.

Il ragazzo, che attualmente è svincolato dopo la fine della sua esperienza proprio tra i friulani, sta cercando una nuova squadra che al momento non è ancora arrivata.

I blucerchiati spingono forte per averlo, tuttavia il ragazzo classe 1991 preferirebbe rimanere in Serie A, magari tra le fila della squadra allenata da Sottil che, tuttavia, per riaverlo, sarebbe disposto ad offrire un ingaggio decisamente inferiore rispetto a quello che percepiva l’anno scorso.

Insomma, al momento Pereyra riflette: scendere di categoria alla Sampdoria oppure aspettare un club di Serie A, rischiando tuttavia di non avere una squadra per l’inizio della stagione? Staremo a vedere.