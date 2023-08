Neymar applaude Ronaldo: “Lo prendevano tutti per pazzo”

Neymar ha scelto l’Arabia Saudita con l’Al Hilal che gli ha offerto un contratto incredibile: le prime parole del brasiliano

L’Arabia Saudita ha messo a segno l’ennesimo colpo, ma stavolta è davvero da capogiro. Dopo Cristiano Ronaldo, nella Pro League è appena approdato Neymar jr, dopo la rottura col PSG. Il brasiliano sembrava diretto a Barcellona, ma poi ha fatto irruzione l’Al Hilal con un’offerta fuori dal mondo. Per ingaggio e per la serie incredibile di benefit extra-calcio. Dalla mega-villa da 25 camere alla piscina, il personale domestico a disposizione h24, l’autista, le tre macchine di lusso, l’aereo privato e i 500mila euro di bonus per ogni post su Instagram che sponsorizza l’Arabia Saudita. Tutto ovviamente si aggiunge a un ingaggio pazzesco da oltre 100 milioni all’anno.

L’asso brasiliano, reduce da una stagione a dir poco travagliata a causa di un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori diversi mesi, ha parlato ai canali ufficiali del suo nuovo club. “Sono molto entusiasta di essere arrivato in un nuovo campionato, una nuova esperienza e una nuova sfida. Voglio fare la storia ad Al-Hilal, sono molto motivato, sono qui per aiutare la Saudi Pro League che si sta evolvendo sempre di più. Le squadre stanno cambiando molto, hanno fatto tanti acquisti e saranno molto competitive. Ecco perché sono venuto qui”, ha detto Neymar.

E pensare che a gennaio in Arabia Saudita era sbarcato solo Cristiano Ronaldo, che è stato poi bersaglio di migliaia di critiche. Invece, a distanza di pochi mesi, sono già tantissimi i campioni che hanno fatto la stessa scelta: “Cristiano è stato il pioniere di tutto questo. Tutti gli hanno dato del pazzo e oggi, invece, vediamo come il campionato saudita stia crescendo sempre di più. E io sono qui per aiutarlo a crescere ancora”, conclude Neymar. CR7 ha appena alzato al cielo la Champions araba.