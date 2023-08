Monza sempre più nerazzurro: tutto su di lui, è il colpo dell’anno

Il Monza sta per diventare sempre più nerazzurro: dopo Zapata, pronto un altro colpo importante, ma solo ad una condizione.

Il Monza sta conducendo un mercato importante con l’obiettivo di salvarsi anche quest’anno. La rivoluzione ci sarà? Staremo a vedere, ma nel frattempo la squadra di Raffaele Palladino sogna in grande e, dopo aver chiesto informazioni riguardo alla possibilità di trasferimento di Duvan Zapata, che al momento è e rimane un sogno, la squadra di Galliani sta sondando il terreno anche per un altro giocatore importante dell’Atalanta.

Di chi stiamo parlando? Il ragazzo in questione sarebbe davvero un grandissimo colpo per i lombardi, dal momento che il ragazzo è stato protagonista di una stagione con più ombre che luci ed è in attesa di un riscatto, magari in un’altra piazza importante. Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Monza, Muriel se parte Petagna?

Se è di fatto tramontato il sogno Duvan Zapata, che al momento sembra essere interessato ad altre squadre con ambizioni più elevate, potrebbe diventare ben presto realtà Luis Muriel. Il colombiano classe 1991 l’anno scorso ha realizzato soltanto 3 reti in un’annata decisamente sottotono.

Per l’ex Udinese, infatti, potrebbe essere l’annata giusta in una piazza ambiziosa che vuole mantenere la categoria. Questa possibilità, però, potrebbe diventare realtà solo e soltanto qualora partisse Petagna, che ha diverse offerte ma che al momento non soddisfano né il ragazzo classe 1995 né la piazza.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore, ma qualora si concretizzasse il tutto potrebbe essere davvero il colpo dell’anno per la compagine di Palladino, che è alla ricerca ormai da tempo del grande bomber che gli faccia compiere il salto di qualità.