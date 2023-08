Berardi alla Juventus, la comunicazione è già arrivata

Domenico Berardi alla Juventus, possibile svolta nella trattativa: la comunicazione al Sassuolo è già arrivata

La Juventus prova ad accelerare: Domenico Berardi è tornato ad essere un nome forte nel mercato bianconero con Giuntoli che stima il capitano del Sassuolo dai tempi del Napoli.

L’attaccante calabrese spera nel salto di qualità giunto ormai vicino ai trent’anni e già nel giorno della presentazione aveva aperto alla possibilità di lasciare la società neroverde. Possibilità che ora, tramontata la pista Lazio – quella che sembrava essere la più concreta nelle prime settimane di mercato – può portarlo alla corte della Vecchia Signora.

Quella Juventus che per qualche anno ne ha detenuto il cartellino, anche se la maglia bianconera da Berardi non è mai stata indossata. Potrebbe succedere quest’anno o almeno questo è ciò che vuole il club piemontese che è tornato alla carica per il 29enne di Cariati.

Si parla di un accordo già trovato con il calciatore, mentre manca quello con il Sassuolo con distanza tra domanda e offerta.

Calciomercato Juventus, accordo per Berardi: cosa succede

Proprio alla società neroverde sarebbe già stata data comunicazione dell’intesa trovata tra la Juventus e Berardi.

È il giornalista Marcello Chirico a scriverlo su Twitter spiegando che il procuratore dell’attaccante calabrese avrebbe già avvisato Carnevali di avere l’accordo con il club bianconero. Per far andare in porto la trattativa però serve quello tra le due società e non sarà facile vista la richiesta del Sassuolo. Secondo il ‘Corriere della Sera’, infatti, di fronte alla prima proposta da 25 milioni complessivi, i neroverdi avrebbero fissato la richiesta iniziale a 35.

La Juve spera di poter arrivare ad un compromesso inserendo nell’affare alcune contropartite tecniche. Due i nomi sui quali si sta ragionando in questo momento: Iling e Soulé. Entrambi i giovani bianconeri non dispiacciono al Sassuolo, ma resta da vedere se saranno accettati come contropartita e come trovare poi la quadra a livello di valutazioni.

Tutto ancora da studiare quindi con la Juve che però ha messo (nuovamente) nel mirino Berardi: l’accordo con il calciatore c’è, serve quello con il Sassuolo per far decollare una trattativa che si ripresenta da anni ogni estate, senza mai andare in porto.