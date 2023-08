Manchester City di rigore, Guardiola esulta all’ultimo penalty

Il Manchester City prevale in Supercoppa europea contro il Siviglia, ma per farlo deve superare la lotteria dei rigori

Al ‘Pireo’ di Atene, va in scena una finale di Supercoppa Europea tiratissima, tra Manchester City e Siviglia. Alla fine, la spuntano nella coda dei rigori i campioni d’Europa, dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale e chiuso i novanta minuti sull’1-1.

Il City privo dell’infortunato De Bruyne, che starà fuori a lungo, prende da subito il comando delle operazioni, ma il Siviglia si difende bene e sa cosa fare per rendersi pericoloso. Passando anzi in vantaggio a metà primo tempo con uno stacco imperioso di En-Nesyri, che batte nel duello aereo Akè e Gvardiol e fulmina Ederson. Lo stesso attaccante marocchino, in contropiede, ha due buone chances per il raddoppio, non sfruttate. La pressione del City è costante, Bonou non deve compiere molti interventi, ma si arrende nel secondo tempo a Palmer, lasciato tutto solo sul cross di Rodri. Gara che procede in equilibrio fino alla fine, Akè ha l’occasionissima al novantesimo ma la spreca di testa. Epilogo ai calci di rigore dove segnano tutti fino all’errore decisivo, al decimo penalty, di Gudelj per il Siviglia: il City alza un altro trofeo.

MANCHESTER CITY – SIVIGLIA 1-1 (6-5 d.c.r.) – 25′ En-Nesyri (S), 63′ Palmer (M)