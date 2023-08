Inter-Samardzic, tempo scaduto: “Parecchi cambiamenti”

Continua la telenovela sul futuro di Samardzic: ore decisive per l’eventuale approdo del centrocampista serbo alla corte di Inzaghi

L’Inter chiude anche il colpo Arnautovic dopo l’ufficialità a sinistra di Carlos Augusto, con quest’ultimo che ha preso il posto di Gosens nello scacchiere di Simone Inzaghi.

L’attaccante austriaco torna in nerazzurro salutando il Bologna, per un’operazione da 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Arnautovic oggi si sottoporrà alle consuete visite mediche, prima della firma sul contratto in sede con il club nerazzurro. Intanto continua la telenovela sul futuro di Lazar Samardzic, con la trattativa sempre congelata dopo le nuove richieste avanzate dall’entourage del serbo. Le prossime ore saranno decisive e da dentro o fuori per l’eventuale approdo del centrocampista dell’Udinese ad Appiano Gentile, anche se adesso filtra pessimismo nell’ambiente interista nel riuscire a ricucire lo strappo.

Sulla delicata vicenda è intervenuto telegraficamente il Ds dell’Inter Piero Ausilio dopo la cena in hotel con Arnautovic: “Avevamo trovato l’accordo con l’Udinese mentre successivamente da parte di Samardzic, diciamo così, ci sono stati parecchi cambiamenti“, la risposta dell’uomo mercato nerazzurro ai giornalisti.