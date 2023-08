DIRETTA Supercoppa Europea, Manchester City-Siviglia: segui la cronaca LIVE

Il grande calcio europeo torna con la Supercoppa e la sfida tra Manchester City e Siviglia, vincitrici di Champions ed Europa League

Dopo aver trionfato nella scorsa edizione della Champions League e dell’Europa League battendo Inter e Roma, Manchester City e Siviglia si sfideranno questa sera per la Supercoppa UEFA.

A partire dalle 21, allo Stadio Karaiskákis di Atene Pep Guardiola e José Luis Mendilibar daranno vita ad un duello tutto spagnolo per alzare al cielo l’ambito trofeo. Per i citizens si tratta di una prima volta, mentre per gli andalusi si tratterà del settimo tentativo dopo aver perso cinque delle sei precedenti finali. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale. Ecco le formazioni ufficiali:

Manchester City (4-2-3-1): Ortega; Walker, Akè, Gvardiol, Akanji; Rodri, Kovačić; Grealish, Palmer, Foden; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Jordán, Rakitić; Ocampos, Lamela, Óliver Torres; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar.