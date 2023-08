Calciomercato Torino, addio ufficiale: c’è già il sostituto

Il Torino si sta preparando alla nuova stagione ma deve fare i conti con una cessione; il giocatore, infatti, sta per trasferirsi all’estero

Tra le squadre che si stanno preparando per la nuova stagione troviamo il Torino; i granata sono, rispetto ad altre squadre, più avanti nella preparazione e questo per via dell’impegno in Coppa Italia contro la Feralpisalò. Match vinto per due a uno e che porta i ragazzi di Juric a sfidare il Frosinone al prossimo turno con vista Napoli agli ottavi di finale.

Il primo impegno in campionato sarà contro il Cagliari, club neopromosso e che farà di tutto per partire nel migliore dei modi; bisogna, dunque, farsi trovare pronti e da questo punto di vista Juric non sarà contente dell’ormai imminente cessione da parte di Singo. Il classe 2000, infatti, è ad un passo dal trasferimento al Monaco che continua a fare spesa in Italia dopo l’acquisto di Zakaria.

Operazione che può chiudersi intorno ai dieci milioni di euro, cifra decisamente importante per i granata; salta, dunque, lo scambio con Soppy dell’Atalanta nonostante sembrava fosse tutto fatto tra i due club ma il giocatore bergamasco non era pienamente convinto della destinazione.

In questa situazione di stallo si è inserito il Monaco ormai ad un passo dal laterale destro; l’addio di Singo obbliga, inevitabilmente, la dirigenza granata a tornare sul mercato per dare a Juric una risorsa in più in vista della prossima stagione. Al momento i nomi sul taccuino del Torino sembrano essere due.

Torino, doppia idea per il dopo Singo: occhio alla concorrenza

Il Torino ha bisogno di rinforzi per dare a Juric una rosa in grado di affrontare la prossima stagione nel miglior modo possibile. Come riporta Sportitalia sono due i nomi che sta monitorando la dirigenza granata e il primo è quello di Pedersen del Feyenoord. L’olandese può rappresentare una buona soluzione nel sistema di gioco del Torino ma i granata devono fare i conti con la concorrenza del Sassuolo.

Altro giocatore che il Torino sta monitorando è quello di Holm, difensore dello Spezia e che conosce molto bene il campionato italiano; l’aver disputato già in passato la Serie A non può non essere considerato perché può portare ad un veloce inserimento senza aver bisogno di tempo. I granata, però, devono fare i conti con la concorrenza dell’Atalanta.

Due possibilità per il dopo Singo in casa Torino; da una parte Pedersen dall’altra Holm; saranno ore decisive e che definiranno un ruolo dove Juric ha assolutamente bisogno di rinforzi.