Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 15 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 15 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

In questo giorno di Ferragosto, ‘La Gazzetta dello Sport’ titola con ‘Duello d’Italia’ e il montaggio con le foto di Spalletti e De Laurentiis che giocano a braccio di ferro in relazione all’incarico da ct azzurro e la clausola che lega il tecnico agli azzurri. Poi in taglio basso ‘Doppio SÌ” con le immagini di Arnautovic e Berardi rispettivamente con le maglie di Inter e Juve. L’austriaco domani farà visite e firma, per l’esterno c’è l’accordo col giocatore e si tratta col Sassuolo. Di spalla ‘Pioli inverte la rotta. Reijnders, Loftus: subito largo ai nuovi’.

Su ‘Il Corriere dello Sport’ in prima pagina De Laurentiis che svetta su Spalletti: “Vuoi l’Italia? Paga”, riferito al presidente del Napoli che pretende venga pagata la clausola dalla Figc. Tra i titoli l’intervista allo stesso Roberto Mancini: “Gravina poteva trattenermi se avesse voluto”. In taglio basso ‘Colpi Roma: Paredes e Sanches’, ‘Arnautovic a casa Inter: oggi da Inzaghi’, ‘La Lazio apre la porta a Bonucci’.

Su ‘Tuttosport’ il titolo è ‘Auguri, Spalletti!’ con il nuovo ct che ‘dovrà gestire un teatrino dell’assurdo’. Mancini infatti si aspettava che Gravina rispondesse alla Pec, invece ‘ha volto la palla al balzo’ e ora ‘si aspetta un gesto di De Laurentiis per liberare il tecnico scudetto’. In taglio alto ‘Giuntoli, conto alla rovescia’ in relazione agli ultimi colpi Berardi, Thuram e Diarra con lo scambio Vlahovic-Lukaku ancora fermo. Di spalla ‘Festa Toro. Juric dice grazie Ilic’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 15 agosto 2023

In Spagna il Mundo Deportivo si sofferma ancora sulla questione Barcellona e l’ultimo match contro il Getafe, tra rigori negati ed espulsioni. ‘Indignaciò’ titola il quotidiano con la foto di Xavi.

Su ‘Sport’ invece ‘Cancelo a punto’ con lo stesso Barcellona che ha inviato un’offerta al City per l’esterno portoghese in prestito con diritto di riscatto. I blaugrana sperano di chiudere in fretta la trattativa.