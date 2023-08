Milan, addio prima dell’inizio del campionato: ha detto sì

Dopo tanti acquisti effettuati, il Milan va verso una cessione eccellente: l’addio potrebbe concretizzarsi a breve

Sul calciomercato, in Italia, il Milan è stato sicuramente la società più attiva in assoluto, dando vita a una vera e propria rivoluzione nella sua rosa e con tanti acquisti piuttosto interessanti. Il modo migliore per rispondere a un addio pesante come quello di Sandro Tonali, che nell’ambiente aveva causato non pochi mugugni e malumori.

Oggi, il Diavolo è una squadra che ha cambiato davvero volto ed è pronto a provare a rilanciarsi con tanti giovani di prospettiva e sul cui valore la società ha scommesso con investimenti di una certa portata. Per rilanciarsi dopo le contraddizioni dell’ultima annata, occorreva dare una scossa.

Certo, il precampionato non è stato proprio brillantissimo, da parte degli uomini di Pioli, che hanno mostrato un buon potenziale faticando però a concretizzare le premesse di gioco. Con così tanti cambiamenti, comunque, il dover trovare una amalgama è fisiologico. Il tecnico ha ancora pochi giorni, prima del debutto in campionato, a Bologna, per gli ultimi ritocchi e per partire con il piede giusto in una stagione nella quale i rossoneri puntano a essere ancora protagonisti in Italia e in Europa. Ma contro i rossoblù, potrebbe non avere più uno dei componenti del vecchio gruppo, che pare destinato all’addio.

Milan, Krunic vicino ai saluti: proposta accettata

Dopo tanti acquisti, per qualcuno potrebbe essere il momento di fare le valigie. Come ad esempio per Rade Krunic, che è finito sotto la lente di ingrandimento del Fenerbahce, in Turchia.

Il bosniaco rischia di ritrovarsi chiuso da Loftus-Cheek e Rejinders e secondo il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, esperto di mercato molto attivo su Twitter, avrebbe accettato la proposta del club di Istanbul. Il Fenerbahce, dal canto suo, avrebbe recapitato una offerta da 7 milioni di euro al Milan e sarebbe in attesa della risposta definitiva da parte dei rossoneri.