Jorge Andrade che fine ha fatto? Dal dramma infortuni alla sua seconda vita

Il dramma di Jorge Andrade, ex difensore della Juventus dalla carriera sfortunatissima: ecco cosa fa oggi, ha cambiato vita.

Una carriera davvero sfortunata ed un finale drammatico che nessuno avrebbe mai immaginato, date le premesse: Jorge Andrade ha visto letteralmente la sua carriera sbriciolarsi ed andare in fumo nell’istante esatto in cui ha firmato un contratto con la Juventus.

I due anni successivi sono stati un vero e proprio dramma continuo. Ma andiamo con ordine. Dopo il suo arrivo, presentato come punta di diamante del mercato dell’ex ds dei bianconeri Alessio Secco, ad una cifra per i tempi importante, 10 milioni di euro, la sua carriera è stata un dramma.

La rottura della rotula del ginocchio sinistro è l’inizio del calvario, il quale gli era paradossalmente già capitato circa quattro mesi dopo.

Da qui è l’inizio dell’agonia, con l’operazione effettuata dal luminare, il dottor Cascais, che sembrava l’inizio della ripresa ma così non è stato. Risultato? 5 presenze in soli 2 anni, che non gli permettono, come del resto è anche normale che sia, di partecipare agli Europei.

La sua carriera finisce lì, nel 2009, e da quel momento di lui si sono perse le tracce: ecco che cosa fa oggi.

Andrade: infortuni, Juventus, ritiro

Dopo il ritiro, Andrade non si è perso d’animo: ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2014 nel Belenenses, come allenatore delle giovanili. La grande occasione arriva un anno dopo, quando viene scelto come vice allenatore dell’Atlético CP, salvo poi a stagione in corso diventare allenatore ad interim dopo l’esonero. Dal 2019 è invece il vice allenatore del Vitòria Setubàl.