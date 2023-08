Il Real corre ai ripari: Ancelotti ha scelto il pilastro del Milan

Il Real Madrid deve trovare un difensore per sostituire l’infortunato Militao e Ancelotti avrebbe messo gli occhi in casa Milan

Il pre-campionato è stato molto problematico per il Real Madrid, che nel giro di una settimana ha subito la rottura del crociato di due pilastri dell’undici di Carlo Ancelotti: prima Courtois e poi Eder Militao. In porta è stato scelto Kepa come sostituto, mentre in difesa gli occhi del tecnico italiano sarebbero finiti in casa Milan.

Le Merengues devono trovare un sostituto del brasiliano in tempi rapidi, consegnando ad Ancelotti un giocatore che sappia raccogliere l’arduo compito di dirigere la difesa del club più importante del mondo. Tra i tanti profili presi in esame in queste ore dalla dirigenza iberica, ci sarebbe anche uno dei protagonisti del calcio italiano e sarebbe una richiesta diretta di Mister Ancelotti.

Caccia grossa del Real: per sostituire Militao c’è anche Thiaw

Attenzione a quello che potrebbe succedere in Spagna nelle prossime giornate. Secondo quanto riportato da fichajes.net, Carlo Ancelotti avrebbe indicato Malick Thiaw come sostituto ideale di Eder Militao e il Real Madrid starebbe valutando un’offerta da 30 milioni da presentare al Milan.

Per i rossoneri si tratterebbe di un’altra plusvalenza colossale e questo potrebbe ingolosire la nuova dirigenza meneghina, che fa della sostenibilità uno dei suoi mantra. 30 milioni per il tedesco classe 2001 potrebbero ingolosire il Milan, che poi dovrebbe reinvestire quel tesoretto su un altro centrale e avere anche qualcosina da parte per consegnare un altro centrocampista a Stefano Pioli. Insomma, antenne dritte in direzione Madrid, perché quando si muove il Real tutto può succedere e ogni giocatore può cedere al fascino del club più importante del mondo. Il Milan attende, con la consapevolezza che in ogni caso potrebbe cadere in piedi e con una grossa plusvalenza a bilancio.