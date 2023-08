Via libera alla Juventus: 30 milioni e jolly sul piatto

Torna d’attualità una pista per l’attacco della Juventus: le mosse di Giuntoli e Allegri per il mercato bianconero

La Juventus non perde di vista Domenico Berardi per l’attacco di Massimiliano Allegri. Il capitano del Sassuolo potrebbe arrivare in bianconero anche senza la cessione di Chiesa, con l’ex Fiorentina destinato ad oggi a restare alla corte del tecnico livornese.

Oltre al 3-5-2, Allegri in corso d’opera potrebbe passare al tridente offensivo e Berardi sarebbe il profilo ideale per lo scacchiere bianconero, senza dimenticare la stima per giocatore da parte del capo dell’area tecnica Giuntoli che lo aveva messo nel mirino già ai tempi del Napoli. Per l’attaccante ancora non c’è una vera e propria trattativa, però lo stesso Berardi – scrive il ‘Corriere della Sera’ – avrebbe aperto all’ipotesi Juve se effettivamente i bianconeri si facessero vivi concretamente per portarlo alla corte di Allegri.

Calciomercato Juventus, il piano per il colpo Berardi

Il Sassuolo comunque resta una bottega cara e non sarebbe intenzionato a fare sconti per la cessione del proprio alfiere.

La Juventus potrebbe replicare l’operazione Locatelli, con un prestito oneroso e dilazionando il riscatto obbligatorio su più anni rispetto ai 25-30 milioni di euro che l’Ad emiliano Carnevali chiede per il cartellino di Berardi. Inoltre, Giuntoli starebbe valutando la possibilità di giocarsi un paio di carte da inserire nella trattativa per cercare di abbassare la valutazione del mancino classe ’94. Un primo jolly da mettere sul piatto è Soulé che può uscire a titolo definitivo dal club bianconero, l’altra opzione riguarda invece Iling-Junior. Entrambi non sono incedibili e hanno una valutazione tra i 20 e i 25 milioni. Lavori in corso alla Continassa, rimane viva la pista Berardi.