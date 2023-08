Titolare di Allegri scalzato: la Juve aspetta la Premier

Cambiamenti importanti in vista in casa Juve, un titolare di Allegri finisce indietro nelle gerarchie e può essere ceduto in Inghilterra

L’ultima prova generale, prima del via del campionato, per la Juventus ha partorito il pari nel test di Cesena contro l’Atalanta. Uno 0-0 che però ha dato tante indicazioni positive per gli uomini di Massimiliano Allegri, che sembrano arrivare in buona forma alla partenza della nuova stagione in Serie A.

Prestazione di ottimo livello, intensità e proposta di gioco non sono mancate, a farlo è stato solo il gol. Ma il tecnico livornese può essere decisamente soddisfatto del precampionato dei suoi e può preparare con fiducia la prima gara di campionato contro l’Udinese.

Qualche interrogativo in più c’è sul mercato, tema su cui l’allenatore ha spiegato come l’obiettivo, più che effettuare nuovi acquisti, sarà quello di valorizzare chi già c’è in rosa. Ma qualche movimento da qui a fine agosto potrebbe esserci, soprattutto in uscita, con la posizione di uno dei titolari di Allegri che negli ultimi tempi è decisamente cambiata.

Juve, Kostic sacrificabile anche senza Carlos Augusto

Parliamo di Filip Kostic, che lo scorso anno tra i volti nuovi è stato di certo uno dei più positivi, ma che adesso potrebbe essere sacrificato in nome di una buona offerta.

La Juventus sperava di poterlo rimpiazzare con Carlos Augusto, ma lo scenario di un addio resta in piedi. Nel precampionato, Cambiaso ha convinto, tanto da meritarsi la maglia da titolare con l’Atalanta e il serbo gli è soltanto subentrato nella ripresa. L’idea, secondo ‘La Stampa’, sarebbe quella di puntare sul giovane esterno italiano con Iling nei panni di vice. Come raccontato da Calciomercato.it, la valutazione di Kostic rimane sui 25 milioni di euro, si attende la proposta giusta dall’Inghilterra, con il Nottingham che viene segnalato come particolarmente interessato.