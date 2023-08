Ribaltone Juve-Vlahovic: più di 65 milioni

L’attaccante dei bianconeri è uno dei calciatori più richiesti sul mercato e può far parte del valzer degli attaccanti di questo 2023

Stando alle ultime indiscrezioni, il bomber della formazione di Massimiliano Allegri sarebbe uno dei principali indiziati a sbarcare in Premier, completando un trasferimento molto discusso di questa sessione di calciomercato.

E’ ufficiale: Harry Kane e il Tottenham si sono separati. Il calciatore inglese, storica bandiera e miglior marcatore della storia del club, è volato in Germania, dove lo attendeva con impazienza il Bayern Monaco. Una trattativa lunga ed appassionante che alla fine ha accontentato tutte le parti in causa: i tedeschi hanno il loro nuovo bomber, gli Spurs ricevono oltre 100 milioni di euro. La formazione allenata da Ante Postecoglou dovrà però essere completata con degli innesti sul mercato. Nonostante sia presente in rosa Richarlison, che non ha brillato nella scorsa stagione, il Tottenham investirà molti soldi su un nuovo attaccante da affiancare a Son.

Vlahovic-Tottenham, idea per il post Harry Kane

Come riporta ‘Football Insider’, gli Spurs sarebbero pronti ad investire una cifra importante sul nuovo attaccante, superando il precedente record di 64 milioni pagati per assicurarsi Tanguy Ndombele dal Lione.

E tra i nomi vagliati dagli uomini mercato degli inglesi c’è anche quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juve, apparso piuttosto in palla nella fase di preparazione alla nuova stagione, interessa molto in Premier League. Oltre al Chelsea, di cui si è molto parlato per il possibile scambio con Romelu Lukaku, anche il Tottenham potrebbe bussare alla porta dei bianconeri. La richiesta economica della Vecchia Signora per cedere la sua punta potrebbe infatti essere raggiunta dal club di Daniel Levy, pronto a reinvestire la grande somma ricavata dalla partenza di Harry Kane.